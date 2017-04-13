Нападение на парковке в Омске, найден мужчина с окровавленными руками



Получив от вахтера некоторые описания внешности подозреваемого, сотрудники отправились на поиски мужчины. Вскоре схожий по приметам омич был задержан на улице Лаптева, при этом у мужчины были окровавлены руки – он выкрикивал несвязные слова, двигался по кривой траектории. Позже выяснилось, что подозреваемый имел в прошлом неоднократные судимости, в том числе за незаконное хранение наркотиков, поэтому подобное неадекватное поведение омича дало основание полагать, что и при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения.