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Нападение на парковке в Омске, найден мужчина с окровавленными руками

13 апреля 2017, 10:57
Инцидент у ОМЦ «Химик».

Накануне вечером, в 19 часов, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал: сработала тревожная кнопка в ОМЦ «Химик». На место вызова незамедлительно отправилась группа задержания ВО, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.


Прибывшим сотрудникам ВО женщина-вахтер рассказала, что, просматривая камеры наружного видеонаблюдения, она заметила мужчину, который вел себя неадекватно, при этом он нанес несколько ударов по припаркованным рядом автомобилям, а затем скрылся.


Получив от вахтера некоторые описания внешности подозреваемого, сотрудники отправились на поиски мужчины. Вскоре схожий по приметам омич был задержан на улице Лаптева, при этом у мужчины были окровавлены руки – он выкрикивал несвязные слова, двигался по кривой траектории. Позже выяснилось, что подозреваемый имел в прошлом неоднократные судимости, в том числе за незаконное хранение наркотиков, поэтому подобное неадекватное поведение омича дало основание полагать, что и при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения.


Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой помощи, увидев у задержанного многочисленные раны и порезы – он был госпитализирован. Чтобы доставить продолжавшего вести себя неадекватно мужчину была вызвана дополнительная группа задержания, которая и сопроводила медиков в БСМП.


Отмечается, что владельцы разбитых иномарок ( у одного автомобиля разбито пассажирское стекло, у другого – поврежден дефлектор) написали заявления в правоохранительные органы.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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