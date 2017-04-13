Нападение на парковке в Омске, найден мужчина с окровавленными руками

Накануне вечером, в 19 часов, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал: сработала тревожная кнопка в ОМЦ «Химик». На место вызова незамедлительно отправилась группа задержания ВО, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Прибывшим сотрудникам ВО женщина-вахтер рассказала, что, просматривая камеры наружного видеонаблюдения, она заметила мужчину, который вел себя неадекватно, при этом он нанес несколько ударов по припаркованным рядом автомобилям, а затем скрылся.
Получив от вахтера некоторые описания внешности подозреваемого, сотрудники отправились на поиски мужчины. Вскоре схожий по приметам омич был задержан на улице Лаптева, при этом у мужчины были окровавлены руки – он выкрикивал несвязные слова, двигался по кривой траектории. Позже выяснилось, что подозреваемый имел в прошлом неоднократные судимости, в том числе за незаконное хранение наркотиков, поэтому подобное неадекватное поведение омича дало основание полагать, что и при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду скорой помощи, увидев у задержанного многочисленные раны и порезы – он был госпитализирован. Чтобы доставить продолжавшего вести себя неадекватно мужчину была вызвана дополнительная группа задержания, которая и сопроводила медиков в БСМП.
Отмечается, что владельцы разбитых иномарок ( у одного автомобиля разбито пассажирское стекло, у другого – поврежден дефлектор) написали заявления в правоохранительные органы.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»