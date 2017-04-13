Мощный фонтан из-под земли топит жилые дома в Омске – видео

«Произошло повреждение на сетях водопровода большого диаметра. В настоящий момент времени на месте аварии уже работают специалисты ОмскВодоканала. Кроме этого, произведено отключение абонентов. В целях безопасности жизнедеятельности населения обеспечен подвоз питьевой воды – машина стоит на адресе улица Звездова 98А, в ближайшее время будет установлена вторая машина. Еще раз повторюсь, бригады на месте работают, домой никто не уйдет, пока аварию не устранят!»

