Мощный фонтан из-под земли топит жилые дома в Омске – видео

Информация о прорыве трубы предположительно большого диаметра в районе улицы Лермонтова первоначально появилась в соцсетях. Видео снял местный житель, наблюдавший за «деятельностью» экскаватора. В какой-то момент водитель строительной машины ковшом что-то подцепил, после чего из-под земли вырвался плотный поток воды, который мгновенно стал высоченным фонтаном. Потоки воды стали топить рядом стоящие дома и приусадебные участки. Экскаваторщик, недолго думая, частично «перекрыл» порыв ковшом.
В пресс-службе ОАО «ОмскВодоканал» редакции ИА «Город55» прокомментировали данную ситуацию следующим образом:
«Произошло повреждение на сетях водопровода большого диаметра. В настоящий момент времени на месте аварии уже работают специалисты ОмскВодоканала. Кроме этого, произведено отключение абонентов. В целях безопасности жизнедеятельности населения обеспечен подвоз питьевой воды – машина стоит на адресе улица Звездова 98А, в ближайшее время будет установлена вторая машина. Еще раз повторюсь, бригады на месте работают, домой никто не уйдет, пока аварию не устранят!»