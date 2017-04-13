Часть Омска осталась без воды из-за повреждения метрового трубопровода

В ОмскВодоканале пообещали до конца сегодняшнего дня устранить повреждение водопровода на улице Лермонтова.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате повреждения водопроводной сети большого диаметра
Стали известны подробности инцидента на улице Лермонтова.
В диспетчерской службе ОАО «ОмскВодоканал» в 10:30 поступила заявка о повреждении на сетях водопровода диаметром 800 миллиметров по улице Лермонтова, сообщает пресс-служба ОАО «ОмскВодоканала».
По данным организации, на место происшествия незамедлительно выехали специалисты в составе трех бригад слесарей аварийно-восстановительных работ и 5 единиц специальной техники.
Как отмечают в пресс-службе, на данный момент времени производится откачка воды в районе повреждения трубопровода, а также параллельно проводятся необходимые земляные работы. Кроме этого, руководство компании находится там же и лично контролирует ход восстановительных работ.
Сотрудники организации обращаются к жителям домов, которые находятся вблизи место аварии, отнестись с пониманием к возникшим временным трудностям, потому что вследствие аварии была ограничена подача воды в 38 многоквартирных дома и 6 административных зданий по улицам 10 лет Октября, Звездова, Куйбышева, Иркутская, Богдана Хмельницкого, а также частных домов, которые располагаются на улице 8-я Линия.
На время аварийных работ организован подвоз питьевой воды. Так, машина с питьевой водой стоит по адресу Звездова 98А, у административного здания.
По расчетам специалистов, ремонтно-восстановительные работы буду окончены к концу сегодняшнего дня, тогда же будет возобновлено водоснабжение.
Фото: скриншот с видео
Источник: ИА "Город55"