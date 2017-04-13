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Часть Омска осталась без воды из-за повреждения метрового трубопровода

13 апреля 2017, 17:04
Ведутся ремонтные работы.

В ОмскВодоканале пообещали до конца сегодняшнего дня устранить повреждение водопровода на улице Лермонтова.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате повреждения водопроводной сети большого диаметра мощная струя воды вырвалась наружу, затапливая при этом стоящие рядом дома частного сектора.


Стали известны подробности инцидента на улице Лермонтова.

В диспетчерской службе ОАО «ОмскВодоканал» в 10:30 поступила заявка о повреждении на сетях водопровода диаметром 800 миллиметров по улице Лермонтова, сообщает пресс-служба ОАО «ОмскВодоканала».

По данным организации, на место происшествия незамедлительно выехали специалисты в составе трех бригад слесарей аварийно-восстановительных работ и 5 единиц специальной техники.

Как отмечают в пресс-службе, на данный момент времени производится откачка воды в районе повреждения трубопровода, а также параллельно проводятся необходимые земляные работы. Кроме этого, руководство компании находится там же и лично контролирует ход восстановительных работ.

Сотрудники организации обращаются к жителям домов, которые находятся вблизи место аварии, отнестись с пониманием к возникшим временным трудностям, потому что вследствие аварии была ограничена подача воды в 38 многоквартирных дома и 6 административных зданий по улицам 10 лет Октября, Звездова, Куйбышева, Иркутская, Богдана Хмельницкого, а также частных домов, которые располагаются на улице 8-я Линия.


На время аварийных работ организован подвоз питьевой воды. Так, машина с питьевой водой стоит по адресу Звездова 98А, у административного здания.

По расчетам специалистов, ремонтно-восстановительные работы буду окончены к концу сегодняшнего дня, тогда же будет возобновлено водоснабжение.


Фото: скриншот с видео

Источник: ИА "Город55"

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