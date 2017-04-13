Часть Омска осталась без воды из-за повреждения метрового трубопровода

Сотрудники организации обращаются к жителям домов, которые находятся вблизи место аварии, отнестись с пониманием к возникшим временным трудностям, потому что вследствие аварии была ограничена подача воды в 38 многоквартирных дома и 6 административных зданий по улицам 10 лет Октября, Звездова, Куйбышева, Иркутская, Богдана Хмельницкого, а также частных домов, которые располагаются на улице 8-я Линия.