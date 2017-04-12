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В Омск летит спецборт из Москвы

12 апреля 2017, 15:07
Пролетел Курган, приближается к границе Омской области.

На публичном веб-сервисе, позволяющем в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, находящихся в воздухе, Flightradar24 в настоящий момент появилась информация о движении в сторону Омска рейса RSD076. Самолет имеет принадлежность к «Rossiya – Special Flight Squadron» «Специальный лётный отряд «Россия»».



Этот летный отряд по данным открытых источников перевозит первых лиц Российского государства и других государственных деятелей. По информации Flightradar24 время прибытия спецборта в Омск: 15:36. Кто именно находится на борту самолета с бортовым номером RSD076 неизвестно.



Фото: udprf.ru (иллюстрация), flightradar24.com


Источник: ИА «Город55»

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