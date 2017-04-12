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СМИ: Гребенщикову стало плохо, уголовное дело против вице-губернатора

12 апреля 2017, 12:27
Предварительная информация.

Накануне, 11 апреля, в Омске резко возросла медийная активность вокруг скучнейших и предсказуемых непрямых выборов мэра Омска, которые, напомним, должны состояться 19 апреля 2017 года. И до которых граждан не допустили по соображениям экономии бюджетных денег (одно из обоснований).

В частности, одного из ключевых кандидатов, зампредседателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова прямо из рабочего кабинета на скорой помощи доставили в больницу. Как позже выяснилось, у него подскочило давление.

Дальше больше: в ряде региональных СМИ прошла информация, что, якобы, «заместителю председателя правительства Омской области и министру строительства и ЖКХ Станиславу Гребенщикову стало плохо после того, как он узнал, что стал фигурантом уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий"». Об этом, в частности, ссылаясь на собственные источники, сообщает LIFE.

С высоким давлением чиновник был доставлен в одно из лечебных учреждений города, где ему после обследования рекомендовали госпитализацию. Однако он отказался.

Для подтверждения или опровержения информации о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника Информационное агентство «Город55» накануне вечером, 11 апреля, связалось с начальником главного управления информационной политики Омской области Станиславом Сумароковым:

- К нам, в правительство Омской области никаких документов, представлений по этому вопросу не поступало. Чтобы такие вещи серьезные заявлять, нужно иметь какие-то документарные доказательства. На текущий момент их нет. Все, что на текущий момент известно это то, что Гребенщикову немножко стало плохо. Он госпитализирован и находится в одном из лечебных учреждений города. В ближайшее время, как только у него стабилизируется давление, он какие то заявления сделает. Пока, соблюдая врачебную тайну, мы его не беспокоим.

Сегодня, 12 апреля, в приемной Гребенщикова ИА «Город 55» сообщили, что заместитель председателя правительства отсутствует на рабочем месте.

- Станислав Георгиевич вышел на работу?
- Нет, он на лечении.
- Известно когда он выйдет?
- Пока нет, лечится.


Фото: omskportal.ru

Источник: ИА «Город55»

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