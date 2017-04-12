СМИ: Гребенщикову стало плохо, уголовное дело против вице-губернатора

- К нам, в правительство Омской области никаких документов, представлений по этому вопросу не поступало. Чтобы такие вещи серьезные заявлять, нужно иметь какие-то документарные доказательства. На текущий момент их нет. Все, что на текущий момент известно это то, что Гребенщикову немножко стало плохо. Он госпитализирован и находится в одном из лечебных учреждений города. В ближайшее время, как только у него стабилизируется давление, он какие то заявления сделает. Пока, соблюдая врачебную тайну, мы его не беспокоим.