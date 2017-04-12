Производство Ангары в Омске уменьшено в разы из-за сокращения финансов

На космодроме Восточный в этом году пройдет два старта, оба в декабре, - в космос отправят спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и «Метеор-М». Последний считается одним из перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. В следующем году запланировано 2-3 коммерческих пуска, а в 2019 - уже 6-7. «Общее количество пусков с космодрома планируется довести до 8-10 ежегодно», пояснил Комаров в разговоре с корреспондентом «Российской газеты».