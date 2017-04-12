Производство Ангары в Омске уменьшено в разы из-за сокращения финансов

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают день Космонавтики. О «космических» планах нашей страны, ракетах и планируемых полетах, а также о том, как развивается «звездная отрасль», рассказал генеральный директор госкопорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
На космодроме Восточный в этом году пройдет два старта, оба в декабре, - в космос отправят спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и «Метеор-М». Последний считается одним из перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. В следующем году запланировано 2-3 коммерческих пуска, а в 2019 - уже 6-7. «Общее количество пусков с космодрома планируется довести до 8-10 ежегодно», пояснил Комаров
В 2018 году на Восточном начнется строительство комплекса сооружений для ракеты-носителя «Ангара-А5». В планах также создать комплекс для сверхтяжелой ракеты и использовать его для реализации программы освоения дальнего космоса.
По словам Комарова, сейчас расходы по космодромам серьезно оптимизированы: изначально фигурировавшая цифра в 750 миллиардов рублей сократилась почти до 500 миллиардов. Он уверен, что эта сумма позволит решить «основные задачи на данном этапе». Основной объем придется на Восточный. Плесецк, входящий в зону ответственности Минобороны, получит необходимые для развития стартовые сооружения и технические комплексы. Байконур, как и новый российско-казахстанский проект «Сункар» будут поддержаны вне рамок ФЦП.
В 2016 году США и Китай совершили по 22 запуска на орбиту, разделив первое место, в то время как Россия запустила лишь 17. Меньшее количество запусков Игорь Комаров связывает с более жесткими требованиями к качеству изделий:
«Лучше отложить некоторые пуски, чем рисковать», уверен гендиректор «Роскосмоса».
На российских космических предприятиях внедряются уникальные методики контроля и разработки, и внутри отрасли результаты видны, утверждает Комаров. По его словам, количество дефектов сокращено на 21%, и более 20% космических аппаратов работают на орбите дольше гарантийных сроков эксплуатации. Только в центре Хруничева в новую технику и технологии вложено несколько сотен миллионов рублей.
По «Ангаре» есть проблемы, признает гендиректор «Роскосмоса». Инвестиционные проекты, начатые в 2011-2013 годах, не имели достаточного обоснования и документации:
«Когда мы стали их продолжать, то пришлось многое доделывать, а кое-что и переделывать. Кроме того, потребовалось перевести в "цифру" всю конструкторскую документацию по "Ангаре"».
По словам Комарова, в процессе оцифровки вскрылось много дефектов. Также существуют и финансовые вопросы. Несмотря на сложности, в «Роскосмосе» планируют разобраться с «Ангарой» до конца года.
Омский завод, где планируется делать «Ангару», современным требованиям отвечает - здесь можно производить до двадцати ракет-носителей в год. Но из-за сокращения финансирования планы по производству «Ангары» уменьшились в несколько раз:
«Сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей. Снижение заказов приведет фактически к простою и, как следствие, серьезному росту стоимости производства и пусков "Ангары". Сами понимаете, ракета-носитель нужна для вывода на орбиту полезной нагрузки. Если ее нет, ракеты не нужны», говорит Игорь Комаров.
На 2017 год в России запланирована серьезная пусковая программа - свыше 20 космических аппаратов, среди которых три пилотируемых и четыре грузовых корабля. За два года «Роскосмосу» удалось финансово оздоровить ведущие предприятия - РКК «Энергия», ЦЭНКИ (Космодромы России) и «Российские космические системы». Трудности, оцениваемые в почти в 100 миллиардов рублей, корпорации удалось преодолеть:
«Как я уже говорил, остается пока проблемным лишь Центр Хруничева. Но и здесь за год-полтора, надеюсь, разберемся», заключает Комаров.
Фото: khrunichev.ru
Источник: ИА "Город55"