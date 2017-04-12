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Потоки талой воды затопили автодорогу южнее Омска

12 апреля 2017, 08:36
Угроза безопасности дорожного движения.

Из-за обильного таяния снега на территории Омского региона появилась проблема выхода паводковых вод на федеральных и региональных автодорогах, а также на городских улицах.

В период прохождения весеннего паводка основной проблемой является обильное пребывание талых и грунтовых вод, которые способствуют подтоплению отдельных участков дорог, что создает угрозу безопасности дорожного движения.

В результате обследования сотрудниками ГИБДД региональной автодороги «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка» в Шербакульском районе обнаружено, что на 86-м километре имеется большое скопление талых вод, из-за чего произошло переливание воды через проезжую часть.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на данном участке в настоящее время установлены предупреждающие дорожные знаки, а также сигнальные столбики, предназначенные для обозначения границ проезжей части.

По материалам пресс-службы Госавтоинспекции Омской области
Фото: иллюстрация

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Источник: ИА «Город55»

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