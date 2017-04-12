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Пасха в Омске: когда освятить куличи, время прибытия Благодатного Огня

12 апреля 2017, 16:09
Светлый праздник.

В ближайшие выходные православные омичи встретят самый важный и радостный праздник – Пасху. Назвать этот день праздником – слишком мало. Он важнее многих праздников и значимее любого события в мировой истории. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл веры.

В Великую Субботу православные приходят в храмы для молитвы, с собой они приносят пасхальную снедь: куличи, яйца, творожные пасхи для обязательного освящения.


Как сообщили в пресс-службе Омской епархии, освящение пасхальных куличей, яиц начнется во многих храмах Омской епархии накануне Светлого праздника – в Великую Субботу, 15 апреля, сразу после Божественной Литургии.


Отмечается, что освятить пасхальную снедь можно в Омске в Успенском кафедральном соборе в субботу, 15 апреля – с 12 до 20 часов, а также в воскресенье, 16 апреля – после того, как окончится ночное богослужение и поздняя Божественная Литургия.


Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Омской епархии в ночь с 15 на 16 апреля. Начало Крестного хода в Омске - в субботу, 15 апреля, в 23:45. В Успенском кафедральном соборе Пасхальное богослужение возглавит митрополит Омский и Таврический Владимир.


Кроме этого, в воскресенье в Успенском кафедральном соборе в 17 часов состоится раздача Благодатного Огня, его в Омск из Иерусалима, из Храма Воскресения Христова, доставить специальный представитель Омской епархии.


С сегодняшнего дня, с Великой среды, 12 апреля, во всех храмах Омской епархии начинаются богослужения, которые будут проходить до Родительского дня – 25 апреля.


Ниже приводится график Архиерейских богослужений и мероприятий на Страстной и Светлой седмицах в Успенском кафедральном соборе города Омска.


Так, сегодня в 8 часов в Успенском кафедральном соборе состоялась Литургия Преждеосвященных Даров.


Завтра, 13 апреля, в Великий Четверток, богослужения пройдут в 8 и 17 часов – Божественная Литургия и Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий.


В пятницу, 14 апреля, Великая Пятница – в 14:00 состоится Вечерня. Изнесение Святой Плащаницы, а в 17 часов начнется Утреня. Чин погребения Святой Плащаницы.


Великая суббота, 15 апреля – Пасха – в 23:00 состоится Встреча архиерея, входные молитвы. Полунощница. Крестный ход. Утреня. Литургия.

Воскресенье, 16 апреля – Пасха – 17 часов Великая вечеря, раздача Благодатного Огня.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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