Пасха в Омске: когда освятить куличи, время прибытия Благодатного Огня

В ближайшие выходные православные омичи встретят самый важный и радостный праздник – Пасху. Назвать этот день праздником – слишком мало. Он важнее многих праздников и значимее любого события в мировой истории. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл веры.
В Великую Субботу православные приходят в храмы для молитвы, с собой они приносят пасхальную снедь: куличи, яйца, творожные пасхи для обязательного освящения.
Как сообщили в пресс-службе Омской епархии, освящение пасхальных куличей, яиц начнется во многих храмах Омской епархии накануне Светлого праздника – в Великую Субботу, 15 апреля, сразу после Божественной Литургии.
Отмечается, что освятить пасхальную снедь можно в Омске в Успенском кафедральном соборе в субботу, 15 апреля – с 12 до 20 часов, а также в воскресенье, 16 апреля – после того, как окончится ночное богослужение и поздняя Божественная Литургия.
Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Омской епархии в ночь с 15 на 16 апреля. Начало Крестного хода в Омске - в субботу, 15 апреля, в 23:45. В Успенском кафедральном соборе Пасхальное богослужение возглавит митрополит Омский и Таврический Владимир.
Кроме этого, в воскресенье в Успенском кафедральном соборе в 17 часов состоится раздача Благодатного Огня, его в Омск из Иерусалима, из Храма Воскресения Христова, доставить специальный представитель Омской епархии.
С сегодняшнего дня, с Великой среды, 12 апреля, во всех храмах Омской епархии начинаются богослужения, которые будут проходить до Родительского дня – 25 апреля.
Ниже приводится график Архиерейских богослужений и мероприятий на Страстной и Светлой седмицах в Успенском кафедральном соборе города Омска.
Так, сегодня в 8 часов в Успенском кафедральном соборе состоялась Литургия Преждеосвященных Даров.
Завтра, 13 апреля, в Великий Четверток, богослужения пройдут в 8 и 17 часов – Божественная Литургия и Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий.
В пятницу, 14 апреля, Великая Пятница – в 14:00 состоится Вечерня. Изнесение Святой Плащаницы, а в 17 часов начнется Утреня. Чин погребения Святой Плащаницы.
Великая суббота, 15 апреля – Пасха – в 23:00 состоится Встреча архиерея, входные молитвы. Полунощница. Крестный ход. Утреня. Литургия.
Воскресенье, 16 апреля – Пасха – 17 часов Великая вечеря, раздача Благодатного Огня.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"