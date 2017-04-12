Омских водителей ждет масштабная проверка

Завтра, 13 апреля, в Омске в рамках контроля за соблюдением автомобилистами Технического регламента и для запрещения эксплуатации тонированных с нарушениями требований ГОСТа машин пройдет рейд «Тонировка».
Согласно Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», светопропускание передних боковых стекол, ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%.
Автовладельцам УМВД России по Омской области напоминает, что водители, которые управляют тонированными с нарушениями машинами, будут привлекаться к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ. Санкция за подобный проступок предусматривает штраф в размере 500 рублей.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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Источник: ИА «Город55»