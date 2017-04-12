Омских водителей ждет масштабная проверка

Автовладельцам УМВД России по Омской области напоминает, что водители, которые управляют тонированными с нарушениями машинами, будут привлекаться к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ. Санкция за подобный проступок предусматривает штраф в размере 500 рублей.