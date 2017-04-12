Омск активно отмывают, готовясь к визиту Дмитрия Медведева

По всему региону в апреле пройдет волна массовых субботников. Согласно распоряжению, подписанному губернатором Виктором Назаровым, субботник и месячник по благоустройству запланированы с 22 апреля по 22 мая 2017 года.
В Омске традиционные мероприятия по санитарной очистке города начнутся с 17 апреля. В субботнике на Левобережье примут участие более 30 тысяч омичей, планируется вывезти около 3 000 кубометров мусора. В Советском округе на улицы выйдут около 28 тысяч горожан – 22 апреля уберут территорию на 35 участках.
Центр Омска особенно активно приводят в порядок: здесь планируется очистить территорию от мусора, высадить деревья и кустарники, позднее – цветы. Управляющие компании благоустраивают придомовые территории – в ходе месячника заменят порядка ста малых архитектурных форм во дворах, отремонтируют площадки для сбора мусора.
В Чкаловском поселке акция по очистке территории прошла досрочно – на уборку части территории Октябрьского округа вышли студенты-волонтеры.
Существует версия, что Омск активно готовится к визиту первых лиц государства. Предположительно, в конце апреля наш город посетит с рабочим визитом по партийной линии Дмитрий Медведев.
Напомним, в Омске 25 апреля пройдет Культурный форум, организованный «Единой Россией», на котором, вероятно, и будет присутствовать председатель партии
До 30 апреля в регионе завершат благоустройство мемориальных комплексов, до 5 мая – проведут ремонт и покраску опор освещения, а также заборов, ограждений, скамеек и других малых архитектурных форм, до 19 мая – приведут в порядок площадки для сбора мусора. Комиссионные проверки работ продолжатся на протяжении всего месячника благоустройства. Предполагается, что в работах по благоустройству примет участие не менее 250 тысяч жителей Омской области.
Источник: ИА «Город55»