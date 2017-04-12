Омск активно отмывают, готовясь к визиту Дмитрия Медведева

До 30 апреля в регионе завершат благоустройство мемориальных комплексов, до 5 мая – проведут ремонт и покраску опор освещения, а также заборов, ограждений, скамеек и других малых архитектурных форм, до 19 мая – приведут в порядок площадки для сбора мусора. Комиссионные проверки работ продолжатся на протяжении всего месячника благоустройства. Предполагается, что в работах по благоустройству примет участие не менее 250 тысяч жителей Омской области.