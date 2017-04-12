Город55
ГлавноеВсе новости

Омичей заселяют в аварийные новостройки

12 апреля 2017, 13:02
Недоделки были выявлены еще во время строительства.

Грубые нарушения жилищных прав омичей выявлены в ходе проверки в Исилькуле, проведенной по коллективному обращению местных жителей. Межрайонной прокуратурой установлено, что в июле 2015 года местная администрация приобрела у компании «ВЛ Спецстрой» жилые помещения «ненадлежащего качества» в пяти двухквартирных домах на улице Партизанской для переселенцев из аварийного жилья.

Ранее «Город55» сообщал, что жителей Исилькуля заселили из аварийного жилья в аварийное: с мая 2016 года в домах начали «лопаться» стены, осел грунт. По данным Исилькульского городского суда, «недоделки выявлены еще во время строительства». Ранее местная администрация заявила, что предоставить новое жилье не может: выделенные на переселение денежные средства уже потрачены на строительство. В итоге, переселенцы имеют право на другое жилье, но вынуждены снимать квартиры и ютиться у родственников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», ход следствия контролирует прокуратура.

Сразу после публикации первого материала Gorod55.ru Омская губерния сообщила, что строительные недоделки в исилькульских новостройках планируется устранить с наступлением тепла, а в отношении подрядчика, допустившего нарушения, с января 2017 года возбуждено исполнительное производство.

Напомним, в стоимости контракта между местной администрацией и подрядчиком «ВЛ Спецстрой» 5,8 миллионов рублей – средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, 4,6 миллионов рублей – средства областного бюджета. Из местного бюджета привлечено 0,4 миллиона рублей.

Прокурорская проверка показала, что фундамент, стены и кровля находятся в аварийном состоянии. Несмотря на выявленные замечания, районная администрация, под контролем которой предполагалось их устранение, подписала акт приемки, и нарушения при строительстве проявились еще сильнее – уже в процессе эксплуатации домов.

По результатам проверки глава Исилькульского городского поселения получил представление, после чего администрация поселения обратилась в областной Арбитражный суд с требованием возложить на подрядчика обязанности устранить нарушения, допущенные в ходе строительства. Прокуратура также внесла представление с предложением предоставить гражданам иные жилые помещения, пригодные для проживания, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Напомним, после повторного обследования, проведенного под контролем областного Минстроя, от застройщика потребовали устранить выявленные недостатки. Фирма бездействовала, и дело передали в Арбитражный суд. С середины января 2017 года в отношении «ВЛ Спецстрой» начато исполнительное производство.

Ранее Gorod55.ru изучал арбитражную практику по данному делу – определения суда по двум искам местной администрации. Контракт с «ВЛ Спецстрой» заключен 20 июля 2015 года, на сумму 10 816 470 рублей. Квартиры должны были сдать не позднее 15 декабря 2015, в то время как акт приема-передачи подписан лишь 18 февраля 20156 года. Позднее, в ходе эксплуатации в пяти многоквартирных домах «обнаружены скрытые недостатки строительных работ». По словам одной из переселенок, которой досталась квартира в новостройке, «несущая стена между её квартирой и квартирой соседей лопнула, в щель было видно, что делается у соседей». Жильцы некачественно построенных домов обращались к главе поселения, в районную прокуратуру, ОМВД и другие органы.

В картотеке Арбитражного суда Омской области есть решение от 5 октября 2016 года о взыскании с «ВЛ Спецстрой» неустойки в размере 221 304, 98 рублей в пользу Администрации Исилькульского городского поселения. По данным Спарк-интерфакс, иск относится к сфере «Купли-продажи недвижимости», «неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств».

Решением суда от 3 ноября 2016 года иск Исилькульской администрации удовлетворен: «ВЛ Спецстрой» обязан устранить нарушения, допущенные в ходе строительства пяти домов на улице Партизанской, в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу.

Позднее, 1 декабря 2016 года в Арбитражном суде Омской области рассмотрен новый иск местной администрации к «ВЛ Спецстрой», уже с требованием «наложить арест на денежные средства (в том числе поступающие на банковский счет), или иное имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц». Оснований для удовлетворения ходатайства суд не нашел.

Добавим, на момент заключения контракта и строительства домов на Партизанской, «ВЛ Спецстрой» возглавлял Евгений Никитин. В настоящий момент компания уже сменила собственника (им стал Михаил Гурджи) и «находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу». 25 января 2017 года ООО «ВЛ Спецстрой», в числе 29 организаций, присоединился к ООО «ПЛОТ», основным видом деятельности которого является «розничная торговля книгами в специализированных магазинах».


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Город#Новости#Недвижимость#Главное#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20