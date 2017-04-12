Омичей заселяют в аварийные новостройки

Ранее Gorod55.ru изучал арбитражную практику по данному делу – определения суда по двум искам местной администрации. Контракт с «ВЛ Спецстрой» заключен 20 июля 2015 года, на сумму 10 816 470 рублей. Квартиры должны были сдать не позднее 15 декабря 2015, в то время как акт приема-передачи подписан лишь 18 февраля 20156 года. Позднее, в ходе эксплуатации в пяти многоквартирных домах «обнаружены скрытые недостатки строительных работ». По словам одной из переселенок, которой досталась квартира в новостройке, «несущая стена между её квартирой и квартирой соседей лопнула, в щель было видно, что делается у соседей». Жильцы некачественно построенных домов обращались к главе поселения, в районную прокуратуру, ОМВД и другие органы.