Омичей заселяют в аварийные новостройки

Грубые нарушения жилищных прав омичей выявлены в ходе проверки в Исилькуле, проведенной по коллективному обращению местных жителей. Межрайонной прокуратурой установлено, что в июле 2015 года местная администрация приобрела у компании «ВЛ Спецстрой» жилые помещения «ненадлежащего качества» в пяти двухквартирных домах на улице Партизанской для переселенцев из аварийного жилья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», ход следствия контролирует прокуратура.
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Напомним, в стоимости контракта между местной администрацией и подрядчиком «ВЛ Спецстрой» 5,8 миллионов рублей – средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, 4,6 миллионов рублей – средства областного бюджета. Из местного бюджета привлечено 0,4 миллиона рублей.
Прокурорская проверка показала, что фундамент, стены и кровля находятся в аварийном состоянии. Несмотря на выявленные замечания, районная администрация, под контролем которой предполагалось их устранение, подписала акт приемки, и нарушения при строительстве проявились еще сильнее – уже в процессе эксплуатации домов.
По результатам проверки глава Исилькульского городского поселения получил представление, после чего администрация поселения обратилась в областной Арбитражный суд с требованием возложить на подрядчика обязанности устранить нарушения, допущенные в ходе строительства. Прокуратура также внесла представление с предложением предоставить гражданам иные жилые помещения, пригодные для проживания, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Напомним, после повторного обследования, проведенного под контролем областного Минстроя, от застройщика потребовали устранить выявленные недостатки. Фирма бездействовала, и дело передали в Арбитражный суд. С середины января 2017 года в отношении «ВЛ Спецстрой» начато исполнительное производство.
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В картотеке Арбитражного суда Омской области есть решение от 5 октября 2016 года о взыскании с «ВЛ Спецстрой» неустойки в размере 221 304, 98 рублей в пользу Администрации Исилькульского городского поселения. По данным Спарк-интерфакс, иск относится к сфере «Купли-продажи недвижимости», «неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств».
Решением суда от 3 ноября 2016 года иск Исилькульской администрации удовлетворен: «ВЛ Спецстрой» обязан устранить нарушения, допущенные в ходе строительства пяти домов на улице Партизанской, в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу.
Позднее, 1 декабря 2016 года в Арбитражном суде Омской области рассмотрен новый иск местной администрации к «ВЛ Спецстрой», уже с требованием «наложить арест на денежные средства (в том числе поступающие на банковский счет), или иное имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц». Оснований для удовлетворения ходатайства суд не нашел.
Добавим, на момент заключения контракта и строительства домов на Партизанской, «ВЛ Спецстрой» возглавлял Евгений Никитин. В настоящий момент компания уже сменила собственника (им стал Михаил Гурджи) и «находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу». 25 января 2017 года ООО «ВЛ Спецстрой», в числе 29 организаций, присоединился к ООО «ПЛОТ», основным видом деятельности которого является «розничная торговля книгами в специализированных магазинах».
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Источник: ИА "Город55"