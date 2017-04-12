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Омича будут судить за подрыв автомобиля экс-судьи гранатой

12 апреля 2017, 13:36
Расследование завершено.

Следственные органы СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Виктора Шумова в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30, п.п. «б», «е» ч.2 ст.105 УК РФ (совершенное общеопасным способом покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов).

Согласно версии следствия, 53-летнего Шумова известили, что находящийся в отставке судья Большереченского районного суда Омской области посоветовал обратиться в правоохранительные органы местному жителю обратиться с заявление о неправомерных действиях его пасынка, впоследствии привлеченный к уголовной ответственности за разбойное наступление и иные преступления.

В ночь с 25 на 26 апреля 2016 года, желая отомстить, Шумов установил на днище автомобиля УАЗ потерпевшего взрывное устройство, которое состояло из взрывателя и ручной гранаты.

Утром 26 апреля, когда экс-судья завел свою машину, сработало взрывное устройство, в результате чего потерпевший получил оскольчато-взрывную травму руки, повреждение автомобиля оценивается в 126 тысяч рублей.

У обвиняемого при обыске правоохранители изъяли незаконно приобретенные боеприпасы – 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Свою вину фигурант не признал, но следы его ДНК в ходе молекулярно-генетической экспертизы были обнаружены на элементах взрывного устройства. Уголовное дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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