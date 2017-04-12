Омича будут судить за подрыв автомобиля экс-судьи гранатой

Следственные органы СК РФ по Омской области
Согласно версии следствия, 53-летнего Шумова известили, что находящийся в отставке судья Большереченского районного суда Омской области посоветовал обратиться в правоохранительные органы местному жителю обратиться с заявление о неправомерных действиях его пасынка, впоследствии привлеченный к уголовной ответственности за разбойное наступление и иные преступления.
В ночь с 25 на 26 апреля 2016 года, желая отомстить, Шумов установил на днище автомобиля УАЗ потерпевшего взрывное устройство, которое состояло из взрывателя и ручной гранаты.
У обвиняемого при обыске правоохранители изъяли незаконно приобретенные боеприпасы – 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию.
Свою вину фигурант не признал, но следы его ДНК в ходе молекулярно-генетической экспертизы были обнаружены на элементах взрывного устройства. Уголовное дела направлено в суд для рассмотрения по существу.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»