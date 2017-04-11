Замгубернатора Назарова Гребенщиков по скорой доставлен в больницу

«- Как здоровье Станислава Георгиевича?

- Я вам не могу ничего сказать. Сейчас он проходит обследование. Он сейчас в больнице.

- Когда появится на рабочем месте?

- Мы его ждем. Надо надеется всегда на хорошее, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо».