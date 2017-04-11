Замгубернатора Назарова Гребенщиков по скорой доставлен в больницу

Первоначально информация о срочной госпитализации «неизвестного гражданина из Правительства Омской области» появилась на странице vk.com/omskpub. Горожане обеспокоились его здоровьем и начали обсуждать причины вызова неотложки:
«Какому-то седому пенсионеру стало плохо в администрации Омска. Довели видать...»
«Это администрация области»
«Обещаниями накормили»
«Довели видать»
«Это крыльцо правительства области»
«Лишь бы сфотать, выложить и получить коменты... идиотизм! Надеюсь, когда Вам станет плохо, не дай Бог конечно, рядом будут врачи, а не фотографы!»
«Они кого хочешь до ручки доведут»
Далее, в ходе дискуссии, выяснилось, что «неизвестный пенсионер», которого выводят с Правительства Омской области в сопровождении врача, похож на заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, который сейчас является одним из ключевых кандидатов на пост мэра Омска:
«Так это же нашего будущего мэра Гребенщикова ведут куда-то. Вроде он»
«Да это ж Гребенщиков!»
Редакция Информационного агентства «Город55» обратилась за комментарием в приемную Станислава Гребенщикова и там информацию о вызове неотложки подтвердили. Заместителю председателя правительства действительно стало плохо на рабочем месте. Автомобиль скорой помощи увез его в больницу:
«- Как здоровье Станислава Георгиевича?
- Я вам не могу ничего сказать. Сейчас он проходит обследование. Он сейчас в больнице.
- Когда появится на рабочем месте?
- Мы его ждем. Надо надеется всегда на хорошее, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо».
Фото: vk.com/omskpub
Источник: ИА "Город55"