Ветеранам Омского региона выделено 63 млн рублей



Отмечается, что средства уже поступили в региональный бюджет из федерации. В канун празднования семьдесят второй годовщины Победы в Великой Отечественной войне 52 ветерана региона, в том числе 3 участника и инвалида войны, получат жилищные сертификаты. При одном условии: указанные категории граждан должны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в срок до 11 февраля 2016 года.