Ветеранам Омского региона выделено 63 млн рублей

Более 63 миллионов рублей будет выделено ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов на улучшение жилищных условий, сообщает Омская губерния.
Отмечается, что средства уже поступили в региональный бюджет из федерации. В канун празднования семьдесят второй годовщины Победы в Великой Отечественной войне 52 ветерана региона, в том числе 3 участника и инвалида войны, получат жилищные сертификаты. При одном условии: указанные категории граждан должны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в срок до 11 февраля 2016 года.
Что касается денежного выражения сертификата, то субсидия определена российским минстроем, учитывая среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по области на период 2-го квартала 2017 года. В нашем регионе эта цифра составила 1 миллион 194 тысяч 192 руб.
В канун праздника ветераны, проживающие в 19-ти муниципальных образованиях региона и городе Омске, получат на руки сертификаты.
В областном министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса сообщили, что за период действия Указа Президента России от 7 мая 2008 года, в нашем регионе таким правом воспользовались более 5 тысяч человек.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА «Город55»