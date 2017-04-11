Скачок цен на продукты, коммуналку и одежду произошел в Омске

Подорожало…



Тем не менее, несмотря на общее снижение цен на товары – продовольственные и непродовольственные, параллельно зарегистрировано подорожание некоторых видов, например, цены на картофель в марте подскочили на 13,8%, отдельные виды овощей подорожали на 1,6-21,1%, сливочное масло стало дороже на 3,2%, а подсолнечное на 0,9%. В сторону увеличения изменились цены также на маргарин (1,8%), молоко и молочную продукцию (1,6%), а также муку (0,5%).