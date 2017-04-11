Скачок цен на продукты, коммуналку и одежду произошел в Омске

Региональный орган статистического наблюдения привел данные индекса потребительских цен за март текущего года.
Так, по данным Омскстата, в марте индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,9 процентов (для сравнения в 2016 году – 100,3%).
Снижение цен зафиксировано на товары продовольственной и непродовольственной группы – на 0,3% и 0,1% соответственно, а на услуги, оказываемые населению – незначительный рост – на 0,1%.
Подорожало…
Тем не менее, несмотря на общее снижение цен на товары – продовольственные и непродовольственные, параллельно зарегистрировано подорожание некоторых видов, например, цены на картофель в марте подскочили на 13,8%, отдельные виды овощей подорожали на 1,6-21,1%, сливочное масло стало дороже на 3,2%, а подсолнечное на 0,9%. В сторону увеличения изменились цены также на маргарин (1,8%), молоко и молочную продукцию (1,6%), а также муку (0,5%).
Рост цен в марте наблюдался на сезонную одежду и обувь, а также трикотажные изделия, меховые изделия, моющие и чистящие средства, посуду, автомобильный бензин, строительные материалы, печатные издания, табачные изделия, товары для животных - в целом по всем видам рост цен составил от 0,2% до 1,4%.
Значительный рост зафиксирован в сфере услуг, а именно рост тарифов на услуги банков (на 2,0%), за счет повышения стоимости аренды индивидуального банковского сейфа (на 16,4%). Кроме этого, выросли цены и тарифы на жилищные, бытовые, медицинские, ветеринарные услуги, услуги образования и страхования (на 0,2-0,7%).
То, что стало дешевле
Как было уже сказано выше, все же, на основные виды товаров наблюдалось снижение среднего уровня цен. В категории "самых дешевых" лидируют огурцы (снижение цены на 25,7%). Также из овощей подешевели помидоры (5,5%), чеснок (2,4%), замороженные овощи (2,3%).
Кроме этого цены заметно упали на крупы: гречневая крупа – на 5%, рис – на 2,1%, овсянка – на 2,1%, пшено – на 1,9%.
Снижение уровня цен зарегистрировано на фрукты и цитрусовые (0,8-5,2%), кофе (2,5%), сахар (1,9%), сыры (1,6%), майонез (на 1,6%), соль (на 1,2%), мясо птицы (на 1,1%).
Менее чем на 1 процент подешевели хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыба, яйца, консервы, колбаса, макароны и чай.
В категории «непродовольственные товары» в марте резко подешевели такие товары как дрова (-4,9%), ПК (-2,3%), средства связи (-2,3%), электро- и бытовые товары (-2%), телерадиотовары (-1,8%).
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"