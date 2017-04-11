Сергей Стиллавин становится трейдером

Популярный телеведущий рассказывает, как решил освоить новую профессию и что из этого вышло.
Сергей Стиллавин
Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, — поступок настоящего мужика. Я эту фразу, как мантру, повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу. Я заключил пари с компанией
Авантюра хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно.
И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я - хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть.
Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам вроде меня советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле на демо-счете.
Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно
Ну, поехали. Вот котировки пары EUR/USD, то бишь, евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой - помнил я из уроков. Надо понять, будет ли евро дорожать, или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду - вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.
— Попробуй купить сейчас евро, - посоветовали мне консультанты.
Но я хотел разобраться в деталях, и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» - продавать, «Buy» - покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут!
— Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы $200, - издевались консультанты, показывая на курс.
200 баксов за 2 минуты! Вот это скорости.
Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл $100. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить…
— Надо закрывать сделку, - грыз я ногти.
— А вот панику устраивать точно не надо, - успокаивали консультанты.
$100 убытка неожиданно превратились в $50. Потом в $70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль $20!
— Все, закрываемся, на сегодня хватит! - взмолился я.
Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась $1000, которую я ставил изначально, плюс $20.
На 20 баксов девушку шампанским не напоишь, разве что чебуреком угостить можно. Но жуть, как не хотелось облажаться в первый день торгов. В следующий раз буду держать себя в руках. Обязательно попробую медвежью торговлю, а еще выставлю стоп-лосс и тейк профит. Хотите узнать что это? Расскажу в следующей колонке.
*ООО «Телетрейд Групп», лицензия №045-13980-020000 от 12.05.2016 на осуществление деятельности форекс-дилера. Выдана Банком России. Без ограничения срока действия
Источник: ИА «Город55»