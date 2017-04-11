Сергей Стиллавин становится трейдером

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал . Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки. Красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми в другом. А вот раздел «Торговля», надо посмотреть. «Баланс 100 000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это $100 тысяч, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги это не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги ненастоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо - это деньги, который брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму $1000, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге, к моей $1000 брокер накидывает свой кредит, и получается $50 тысяч. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело купить евро на $1000 и заработать при росте курса, например, $10. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит и прибыль не $10, а уже $500.