Парк с купольным кинотеатром откроют в Омске

Накануне, 10 апреля, стало известно, что Агентство развития и инвестиций Омской области, расположенное в Экспоцентре на Левобережье, подписало соглашение о сотрудничестве с СКК имени Блинова. Теперь выставочный оператор будет проводить выставочные мероприятия совместно со спортивно-концертным комплексом, в то время как Омский Экспоцентр планируется передать под федеральный проект стоимостью порядка 150 миллионов рублей.
Напомним, к сентябрю 2017 года на крупнейшей выставочной площадке региона, площадью около 8000 квадратных метров, реализуют мультимедийный парк «Россия – моя история». Как ранее сообщал «Город55», весь Экспоцентр будет передан под парк, куратором которого является администрация Президента РФ.
Первый такой парк открыт на территории ВДНХ в Москве; его концепция разработана Патриаршим советом по культуре РПЦ, а финансирование проекта осуществляется через Фонд гуманитарных проектов. Решение о создании подобных выставочных пространств в ряде российских регионов принято на федеральном уровне. В числе субъектов РФ названы Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа и Ярославль. Площадки с инсталляциями, вероятно, будут меньшими по площади, добавится региональная тематика.
Регион предоставляет площадку парка, а концептуальные разработки и дорогостоящее оборудование предоставят организаторы проекта. Особо отмечается, что проект предусматривает и купольный кинотеатр.
Планируется, что мультимедийный парк успеют открыть ко Дню России, 12 июня. Экспоцентр переориентируют под постоянно действующую экспозицию, а для проведения больших выставочных событий в регионе подойдут СКК имени Блинова и спорткомплекс «Красная звезда».
Так, 10 апреля на встрече гендиректора АРВД Вадима Савицкого и гендиректора СКК имени Блинова подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве: ряд проектов АРВД реализуют на площадке СКК уже в 2017 году. Организации стали генеральными партнерами – агентство предоставит для мероприятий выставочное оборудование и информподдержку, а СКК – помещения в аренду и содействие в проведении мероприятий, сообщают в пресс-службе АРВД. Савицкий оценивает СКК как «перспективное место для проведения мероприятий, с хорошей транспортной доступностью» и отмечает, что теперь можно проводить масштабные мероприятия одновременно на нескольких площадках.
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Источник: ИА "Город55"