Парк с купольным кинотеатром откроют в Омске

Накануне, 10 апреля, стало известно, что Агентство развития и инвестиций Омской области, расположенное в Экспоцентре на Левобережье, подписало соглашение о сотрудничестве с СКК имени Блинова. Теперь выставочный оператор будет проводить выставочные мероприятия совместно со спортивно-концертным комплексом, в то время как Омский Экспоцентр планируется передать под федеральный проект стоимостью порядка 150 миллионов рублей.



Напомним, к сентябрю 2017 года на крупнейшей выставочной площадке региона, площадью около 8000 квадратных метров, реализуют мультимедийный парк «Россия – моя история». Как ранее сообщал «Город55», весь Экспоцентр будет передан под парк, куратором которого является администрация Президента РФ.