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Омская полиция нашла ранее пропавших подростков

11 апреля 2017, 14:13
Розыск прекращен.

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба регионального Управления МВД России сообщила о том, что найдены ранее пропавшие подростки – 17-летний житель Ленинского округа и 14-летняя жительница Октябрьского округа.


Ранее сообщалось, что Олеся Сечко ушла из дома по улице Комсомольский городок, но вчера вечером ее местонахождение было установлено на улице Магистральной: девушка пояснила, что все это время находилась у знакомых в Советском округе.


Также накануне самостоятельно вернулся домой 17-летний Руслан Альжанов.


Отмечается, что инспекторами по делам несовершеннолетних с подростками проведены профилактические беседы на тему недопустимости самовольных уходов из дома. Также установлено, что во время отсутствия в отношении них никаких противоправных действий не совершено.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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