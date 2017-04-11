Омская полиция нашла ранее пропавших подростков

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба регионального Управления МВД России сообщила о том, что найдены ранее пропавшие подростки – 17-летний житель Ленинского округа и 14-летняя жительница Октябрьского округа.
Ранее сообщалось, что
Отмечается, что инспекторами по делам несовершеннолетних с подростками проведены профилактические беседы на тему недопустимости самовольных уходов из дома. Также установлено, что во время отсутствия в отношении них никаких противоправных действий не совершено.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"