Омск завален мусором, горожане ведут себя, как свиньи

Активные горожане возмущены позицией некоторых своих соседей, которые ведут себя буквально «как свиньи». Примеров тому масса. Из разряда «узнай себя»:
При выгуле собак лишь единицы считают уместным собирать экскременты в мешочек, в обычном порядке вещей бросить мусор «куда придется», и всё это в итоге выливается в тонны отходов жизнедеятельности большого города, разбросанные хаотично по дворам и улицам Омска.
Самые масштабные кадры «человеческого свинства» попадают на страницы соцсетей. А некоторые из омичей лично становятся «героями дня» благодаря метким фото и видео кадрам.
«Помойка около домов Нефтезаводская, 3 , Нефтезаводская, 1"А". Это пешеходная зона, для многих людей единственная, чтобы пройти к остановке, в гимназию, и в школу, ходят дети!» (источник: vk.com/aomsk)
Вообще, стоит напомнить, что в век цифровых технологий каждый владелец смартфона может потенциально стать неравнодушным гражданином, поймавшим в объектив очередного любителя завалить городскую среду отходами личной жизнедеятельности.
На этот раз повезло жительнице «дома №11/2 по улице Харьковская». Она, как сообщили очевидцы на странице vk.com/regik55, не утруждает себя выходом из квартиры, регулярно выбрасывая мешки с мусором прямо с балкона верхнего этажа».
Некоторые комментаторы осторожно предположили, что женщина, возможно, сбрасывает «мужу» нужную вещь. Однако большинство все же возмущено таким поведением: «думает только о себе!!!»
Уважаемые омичи! А давайте будем не только завидовать чистым улицам и паркам Европы, но и сами что-то для этого сделаем. К примеру, донесем мешок с мусором до мусорного контейнера, бросим фантик не себе под ноги, и приберем, наконец,
Глядишь, и мэрия с УК посмотрит на нас и также начнет тщательней ухаживать за городом. Вот мы и окажемся в Европе.
Источник: ИА «Город55»