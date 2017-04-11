Город55
ГлавноеВсе новости

Омск завален мусором, горожане ведут себя, как свиньи

11 апреля 2017, 17:24
Возмущение…

Активные горожане возмущены позицией некоторых своих соседей, которые ведут себя буквально «как свиньи». Примеров тому масса. Из разряда «узнай себя»:

При выгуле собак лишь единицы считают уместным собирать экскременты в мешочек, в обычном порядке вещей бросить мусор «куда придется», и всё это в итоге выливается в тонны отходов жизнедеятельности большого города, разбросанные хаотично по дворам и улицам Омска.

Самые масштабные кадры «человеческого свинства» попадают на страницы соцсетей. А некоторые из омичей лично становятся «героями дня» благодаря метким фото и видео кадрам.

«Помойка около домов Нефтезаводская, 3 , Нефтезаводская, 1"А". Это пешеходная зона, для многих людей единственная, чтобы пройти к остановке, в гимназию, и в школу, ходят дети!» (источник: vk.com/aomsk)


Вообще, стоит напомнить, что в век цифровых технологий каждый владелец смартфона может потенциально стать неравнодушным гражданином, поймавшим в объектив очередного любителя завалить городскую среду отходами личной жизнедеятельности.

На этот раз повезло жительнице «дома №11/2 по улице Харьковская». Она, как сообщили очевидцы на странице vk.com/regik55, не утруждает себя выходом из квартиры, регулярно выбрасывая мешки с мусором прямо с балкона верхнего этажа».

Некоторые комментаторы осторожно предположили, что женщина, возможно, сбрасывает «мужу» нужную вещь. Однако большинство все же возмущено таким поведением: «думает только о себе!!!»



Уважаемые омичи! А давайте будем не только завидовать чистым улицам и паркам Европы, но и сами что-то для этого сделаем. К примеру, донесем мешок с мусором до мусорного контейнера, бросим фантик не себе под ноги, и приберем, наконец, экскременты своей собаки в целлофановый мешочек!

Глядишь, и мэрия с УК посмотрит на нас и также начнет тщательней ухаживать за городом. Вот мы и окажемся в Европе.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Недвижимость#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20