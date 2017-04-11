Омск завален мусором, горожане ведут себя, как свиньи





Уважаемые омичи! А давайте будем не только завидовать чистым улицам и паркам Европы, но и сами что-то для этого сделаем. К примеру, донесем мешок с мусором до мусорного контейнера, бросим фантик не себе под ноги, и приберем, наконец, экскременты своей собаки в целлофановый мешочек !