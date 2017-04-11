Новое нападение на бригаду скорой помощи произошло в Омске

Фельдшер пояснила, что бригада скорой помощи прибыла на вызов мужчины, который жаловался на сильную боль в ребрах. В квартире медики оказали ему первую помощь, объяснив, что необходимо проследовать с ними в БСМП для выяснения причины боли, но гражданин отказался от госпитализации, а его нетрезвый знакомый начал оскорблять медицинских работников.