Новое нападение на бригаду скорой помощи произошло в Омске

На минувших выходных, 8 апреля в 20:00 часов, сработала тревожная кнопка, установленная в одном из автомобилей скорой помощи, куда незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели у медицинского автомобиля нетрезвого мужчину, оскорбляющего водителя и фельдшера скорой помощи. Росгвардейцы, успокоив гражданина, стали выяснять обстоятельства произошедшего.
Фельдшер пояснила, что бригада скорой помощи прибыла на вызов мужчины, который жаловался на сильную боль в ребрах. В квартире медики оказали ему первую помощь, объяснив, что необходимо проследовать с ними в БСМП для выяснения причины боли, но гражданин отказался от госпитализации, а его нетрезвый знакомый начал оскорблять медицинских работников.
Работницы скорой помощи, испугавшись нетрезвого мужчины, покинули квартиру, спустившись к служебному автомобилю, но разгневанный гражданин пошел за ними, продолжив выкрикивать оскорбительные фразы. На защиту медицинских работников встал водитель, потребовавший прекратить грубо выражаться в адрес его коллег. Затем нетрезвый мужчина набросился на водителя и нанес ему телесные повреждения.
Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в городской отдел полиции №11 для последующего разбирательства.
По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»