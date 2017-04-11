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Новое нападение на бригаду скорой помощи произошло в Омске

11 апреля 2017, 13:42
Очередной инцидент.

На минувших выходных, 8 апреля в 20:00 часов, сработала тревожная кнопка, установленная в одном из автомобилей скорой помощи, куда незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели у медицинского автомобиля нетрезвого мужчину, оскорбляющего водителя и фельдшера скорой помощи. Росгвардейцы, успокоив гражданина, стали выяснять обстоятельства произошедшего.

Фельдшер пояснила, что бригада скорой помощи прибыла на вызов мужчины, который жаловался на сильную боль в ребрах. В квартире медики оказали ему первую помощь, объяснив, что необходимо проследовать с ними в БСМП для выяснения причины боли, но гражданин отказался от госпитализации, а его нетрезвый знакомый начал оскорблять медицинских работников.

Работницы скорой помощи, испугавшись нетрезвого мужчины, покинули квартиру, спустившись к служебному автомобилю, но разгневанный гражданин пошел за ними, продолжив выкрикивать оскорбительные фразы. На защиту медицинских работников встал водитель, потребовавший прекратить грубо выражаться в адрес его коллег. Затем нетрезвый мужчина набросился на водителя и нанес ему телесные повреждения.

Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в городской отдел полиции №11 для последующего разбирательства.

По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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