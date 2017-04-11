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Курс доллара обрушился до 56 рублей

11 апреля 2017, 14:44
Ситуация на мировом рынке.

Сегодня, 11 апреля, сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты упал, преодолев психологическую отметку.

К 13:15 часам по омскому времени доллар, потеряв 18 копеек, опустился до 56,9875 рубля. К этому времени европейская валюта, подешевев на 26 копеек, составила 60,29 рубля.

Согласно установленным Центробанком значениям, официальный курс доллара на 11 апреля составляет 57,3896 рубля, евро – 60,7469.

Нефтяные котировки растут на протяжении последней недели. Стоимость «черного золота» марки Brent достигла $56,09 за баррель, подорожав почти на $4.


Что касается цены нефти сорта WTI, то сырью этой марки присуще аналогичные тенденции. Стоимость «черного золота» в настоящее время находится в районе $53,18 за баррель.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com


Источник: ИА «Город55»

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