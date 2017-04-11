Курс доллара обрушился до 56 рублей

Сегодня, 11 апреля, сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты упал, преодолев психологическую отметку.
К 13:15 часам по омскому времени доллар, потеряв 18 копеек, опустился до 56,9875 рубля. К этому времени европейская валюта, подешевев на 26 копеек, составила 60,29 рубля.
Согласно установленным Центробанком значениям, официальный курс доллара на 11 апреля составляет 57,3896 рубля, евро – 60,7469.
Нефтяные котировки растут на протяжении последней недели. Стоимость «черного золота» марки Brent достигла $56,09 за баррель, подорожав почти на $4.
Что касается цены нефти сорта WTI, то сырью этой марки присуще аналогичные тенденции. Стоимость «черного золота» в настоящее время находится в районе $53,18 за баррель.
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Фото в тексте: investing.com
Источник: ИА «Город55»