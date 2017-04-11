16-летний омич получит 450 тысяч с администрации за перелом бедра



Отмечается, что обеими сторонами были поданы апелляции: муниципалитет – по поводу несогласия с выводами суда о привлечении органа местного самоуправления по делу в качестве ответчика, а истец, в свою очередь, не согласился с уменьшенным размером компенсации. Ответчик, при этом, предоставил в Омский областной суд дополнительные доказательства.