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16-летний омич получит 450 тысяч с администрации за перелом бедра

11 апреля 2017, 15:35
Вердикт областного суда.

Решением судебной коллегии Омского областного суда отцу 16-летнего мальчика, который получил закрытый перелом левого бедра при опрокидывании футбольных ворот, администрация Тюкалинского района выплатит 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. По итогам заседания: решение суда 1-й инстанции и апелляционные жалобы оставлены без изменений.


Трагический инцидент произошел почти два года назад – в июле 2015 года, в городе Тюкалинске. 16-летний подросток, играя в футбол, получил травму – на него опрокинулись футбольные ворота. Закрытый перелом бедра – как диагноз.


В суд с иском о компенсации пришел отец мальчика, мужчина просил взыскать с ответчика (администрация района) 1 миллион рублей.


Ранее по решению Тюкалинского районного суда требования истца удовлетворены частично: взыскать с ответчика 450 тысяч рублей.


Отмечается, что обеими сторонами были поданы апелляции: муниципалитет – по поводу несогласия с выводами суда о привлечении органа местного самоуправления по делу в качестве ответчика, а истец, в свою очередь, не согласился с уменьшенным размером компенсации. Ответчик, при этом, предоставил в Омский областной суд дополнительные доказательства.


Несмотря на эти обстоятельства, участвующий в изучении материалов дела прокурор сделал вывод, что суд первой инстанции верно определил и ответчика, и размер компенсации. Таким образом, заключения прокуратуры признаны законными и обоснованными.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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