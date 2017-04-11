16-летний омич получит 450 тысяч с администрации за перелом бедра

Решением судебной коллегии Омского областного суда отцу 16-летнего мальчика, который получил закрытый перелом левого бедра при опрокидывании футбольных ворот, администрация Тюкалинского района выплатит 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. По итогам заседания: решение суда 1-й инстанции и апелляционные жалобы оставлены без изменений.
Трагический инцидент произошел почти два года назад – в июле 2015 года, в городе Тюкалинске. 16-летний подросток, играя в футбол, получил травму – на него опрокинулись футбольные ворота. Закрытый перелом бедра – как диагноз.
В суд с иском о компенсации пришел отец мальчика, мужчина просил взыскать с ответчика (администрация района) 1 миллион рублей.
Ранее по решению Тюкалинского районного суда требования истца удовлетворены частично: взыскать с ответчика 450 тысяч рублей.
Отмечается, что обеими сторонами были поданы апелляции: муниципалитет – по поводу несогласия с выводами суда о привлечении органа местного самоуправления по делу в качестве ответчика, а истец, в свою очередь, не согласился с уменьшенным размером компенсации. Ответчик, при этом, предоставил в Омский областной суд дополнительные доказательства.
Несмотря на эти обстоятельства, участвующий в изучении материалов дела прокурор сделал вывод, что суд первой инстанции верно определил и ответчика, и размер компенсации. Таким образом, заключения прокуратуры признаны законными и обоснованными.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"