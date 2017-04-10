В Омске в апреле ждут премьер-министра Дмитрия Медведева

Накануне стало известно, что в конце апреля в Омске пройдет форум по вопросам культуры. Об этом на президиуме Генсовета «Единой России» сообщила замсекретаря Генсовета единороссов Ольга Баталина.
В региональном отделении «Единой России» Городу55 подтвердили эту информацию. По словам пресс-секретаря Омского регионального исполкома партии Оксаны Кузнецовой, в Омске много проектов связанных с культурой, которые успешно реализуются. Именно поэтому город был выбран площадкой для форума.
Ожидается, что на встрече обсудят состояние учреждений культуры в регионе, техническую оснащённость, их доступность в сельских района. Кроме того, будут говорить о поддержке одарённых детей.
- Принято решение провести форум 25 апреля 2017 года. Форум будет называться «Культура. Национальный приоритет», - сказала Кузнецова.
В некоторых СМИ прошла информация, что в Омск на форум приедут председатель партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Однако в региональном отделении этого не подтверждают.
- Пока мы не можем подтвердить. На форуме будет достаточно интересный набор лиц, по руководству я вам пока сказать не могу, но мы руководство ждем. - уточнила пресс-секретарь омских единороссов.
Фото: government.ru (визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Омск в рамках рабочей поездки по Сибирскому федеральному округу, август 2012 года)
Источник: ИА "Город55"