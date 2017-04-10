Омская полиция ищет бесследно исчезнувшую девушку с темными волосами

Девушке на вид 14 лет, волосы темного цвета до плеч, среднее телосложение, рост от 155 до 160 сантиметров. В день ухода из дома была одета в короткую голубую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, на ногах – черные, с красными вставками кроссовки.