Омская полиция ищет бесследно исчезнувшую девушку с темными волосами

Самовольный уход из дома 14-летней школьницы Олеси Сечко, проживающей по улице Комсомольский городок, зафиксирован в пункте полиции «Октябрьский».
Как установлено сотрудниками полиции, девушка ушла из дома еще 5 апреля, примерно в 16:00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Отмечается, что с 5 апреля связь с пропавшей потеряна.
К продолжающимся поискам омички подключены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники угрозыска, а также наружные службы УМВД. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают знакомых пропавшей, проверяют вокзалы, компьютерные клубы, крупные ТЦ.
Девушке на вид 14 лет, волосы темного цвета до плеч, среднее телосложение, рост от 155 до 160 сантиметров. В день ухода из дома была одета в короткую голубую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, на ногах – черные, с красными вставками кроссовки.
Информацию о местонахождении Олеси Сечко можно направлять по телефонам: 36-04-04 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»