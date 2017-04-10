Омичи застряли в пробках более чем на 9 часов

Итоги минувшей недели по загруженности дорог подвел сервис «Яндекс.Пробки». Согласно полученным результатам, 6-балльные пробки, зафиксированные утром во вторник и вечером в пятницу, были максимумом минувших семи дней.
В прочие будние дни в часы пик дорожные заторы в среднем оценивались в 4 балла, реже – в 5 баллов. В выходные дни, согласно сервису «Яндекс-Пробки», загруженность дорог составляла 2-3 балла.
Наиболее протяженным затором стала пробка, растянувшаяся по улицам Кирова и Богдана Хмельницкого, от 15-й Рабочей до улицы Масленникова. Ее длина составила 4 километра.
Топ пробок за неделю с 3 по 9 апреля:
- 4 километра, улица Кирова и улица Богдана Хмельницкого, от 15-й Рабочей до улицы Масленикова, 4 апреля в 08:59, пробка продержалась 1 час 40 минут;
- 4 километра, улица Кирова и улица Богдана Хмельницкого, от 15-й Рабочей до улицы Масленикова, 6 апреля в 09:05, пробка продержалась 1 час 40 минут;
- 3,4 километра, проспект Карла Маркса, Театральная площадь, от улицы Котовского до Комсомольского моста, 4 апреля 08:59, пробка продержалась 2 часа 20 минут;
- 3,1 километра, улица Кирова и улица Богдана Хмельницкого, от 5-й Рабочей до улицы Масленикова, 5 апреля в 08:59, пробка продержалась 1 час 50 минут;
- 3 километра, проспект Мира, улица Красный путь, от остановки Технический Университет до Березовой улицы, пробка продержалась 1 час 40 минут.
Сегодня, 10 марта, утром максимальная загруженность дорог в Омске составила 5 баллов, а днем – 2 балла.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»