Омичей предупредили о надвигающейся буре

Сегодня, 10 апреля, с 03:00 до 6:00 прошла слабая геомагнитная буря. В ближайшие несколько дней пройдет еще несколько аналогичных явлений, согласно данным сайта
Геомагнитные бури также ожидаются во вторник, 11 апреля, с 03:00 до 06:00 и в среду, 12 апреля, в 06:00 часов.
Геомагнитные бури в магнитном поле Земли характеризуются быстрыми и сильными изменениями, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Подобные волнения могут сказываться на самочувствии людей, в частности, появление головной боли, мигрени и перепады в давлении.
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Источник: ИА «Город55»