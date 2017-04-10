Омичей предупредили о надвигающейся буре

Геомагнитные бури в магнитном поле Земли характеризуются быстрыми и сильными изменениями, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Подобные волнения могут сказываться на самочувствии людей, в частности, появление головной боли, мигрени и перепады в давлении.