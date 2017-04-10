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Омичей предупредили о надвигающейся буре

10 апреля 2017, 12:27
Серия волнений.

Сегодня, 10 апреля, с 03:00 до 6:00 прошла слабая геомагнитная буря. В ближайшие несколько дней пройдет еще несколько аналогичных явлений, согласно данным сайта Gismeteo.

Геомагнитные бури также ожидаются во вторник, 11 апреля, с 03:00 до 06:00 и в среду, 12 апреля, в 06:00 часов.

Геомагнитные бури в магнитном поле Земли характеризуются быстрыми и сильными изменениями, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Подобные волнения могут сказываться на самочувствии людей, в частности, появление головной боли, мигрени и перепады в давлении.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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