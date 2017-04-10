Мэрия в суде: в Омске продолжается скандал с городскими скульптурами



Скандал разгорелся еще в октябре 2016 года, когда стало широко известно, что авторские права на изображения двух скульптур – неформальных символов Омска – принадлежат предпринимателю Роману Рудакову и использование образов Любочки и Степаныча необходимо согласовывать с ним. В суде спор между Рудаковым и компанией «Омский ракурс» развернулся вокруг права на изображения Любочки и Степаныча, запечатленных фотографом Кудринским и опубликованных в подарочном издании к 300-летию Омска. Размеры компенсации варьировались от нескольких миллионов до 23 тысяч рублей.