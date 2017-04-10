Мэрия в суде: в Омске продолжается скандал с городскими скульптурами

Жалоба администрации Омска на решение первой инстанции по делу «Любочки и Степаныча» принята в Восьмом апелляционном арбитражном суде. Напомним, по данному делу мэрия проходила третьим лицом – наравне с
Скандал разгорелся еще в октябре 2016 года, когда стало широко известно, что авторские права на изображения двух скульптур – неформальных символов Омска – принадлежат предпринимателю Роману Рудакову и использование образов Любочки и Степаныча необходимо согласовывать с ним. В суде спор между Рудаковым и компанией «Омский ракурс» развернулся вокруг права на изображения Любочки и Степаныча, запечатленных фотографом Кудринским и опубликованных в подарочном издании к 300-летию Омска. Размеры компенсации варьировались от нескольких миллионов до 23 тысяч рублей.
Тогда предприниматель Рудаков
Позднее, в конце марта 2017 мэрия отстояла в Куйбышевском суде Омска авторское право на обе скульптуры, подав в суд на троих ответчиков - Игоря Вахитова, Сергея Норышева и Романа Рудакова. 22 марта иск удовлетворен по решению судьи Ирины Мосоловой. Согласно вынесенному вердикту, исключительное право на обе городские скульптуры принадлежит городской администрации. Также суд постановил, что договоры об отчуждении исключительных авторских прав на использование произведений, заключенные Рудаковым с Норышевым и Вахитовым, недействительны. Как и предполагал «Город55», дело, рассмотренное в Куйбышевском суде, повлекло дальнейшее разбирательство.
Ранее судья Любовь Крещановская, занимавшаяся делом «о Любочке и Степаныче», указывала, что решение суда может быть обжаловано «в Восьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия решения…, а после проверки решения в апелляционном порядке… в Суде по интеллектуальным правам …в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции».
В целом, дело продолжается уже 5 месяцев и 16 дней, сейчас рассматривается в апелляционной инстанции. Жалоба мэрии принята к производству 30 марта, заседание суда назначено на 16 мая (судья Смольникова М.В).