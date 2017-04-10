Коммунисты остались без кресла мэра Омска

- Дальнейшие наши действия очень простые. Завтра мы подаем иск в первую инстанцию – это областной суд. Зависит все от решения областного суда. Мы двигаемся дальше - либо в верховный суд, либо в конституционный. То, что мы будем эти пункты оспаривать – это однозначно. Мы будем оспаривать не действие комиссии, а постановление Горсовета, - сказал Виктор Жарков.