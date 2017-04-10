Коммунисты остались без кресла мэра Омска

Сегодня, 10 апреля, на дополнительном заседании отборочной комиссии претенденту на должность мэра Омска от КПРФ Виктору Жаркову было отказано в регистрации. Причина отказа - предоставление неполного пакета документов.
У него отсутствовали: справка о наличии или отсутствии судимости, медицинская справка о наличии или отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную службу, и программа мэра.
По мнению Виктора Жаркова, он не обязан представлять такие документы, поскольку эти требования, прописанные в постановлении Горсовета, противоречат федеральному закону, где указан перечень всех документов, необходимых для участия в выборах.
Между тем, комиссия, руководствуясь постановлением Городского совета, отказала кандидату от КПРФ в регистрации.
- Дальнейшие наши действия очень простые. Завтра мы подаем иск в первую инстанцию – это областной суд. Зависит все от решения областного суда. Мы двигаемся дальше - либо в верховный суд, либо в конституционный. То, что мы будем эти пункты оспаривать – это однозначно. Мы будем оспаривать не действие комиссии, а постановление Горсовета, - сказал Виктор Жарков.
Источник: ИА "Город55"