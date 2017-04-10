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Коммунисты остались без кресла мэра Омска

10 апреля 2017, 13:06
Комиссия отказала.

Сегодня, 10 апреля, на дополнительном заседании отборочной комиссии претенденту на должность мэра Омска от КПРФ Виктору Жаркову было отказано в регистрации. Причина отказа - предоставление неполного пакета документов.

У него отсутствовали: справка о наличии или отсутствии судимости, медицинская справка о наличии или отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную службу, и программа мэра.

По мнению Виктора Жаркова, он не обязан представлять такие документы, поскольку эти требования, прописанные в постановлении Горсовета, противоречат федеральному закону, где указан перечень всех документов, необходимых для участия в выборах.

Между тем, комиссия, руководствуясь постановлением Городского совета, отказала кандидату от КПРФ в регистрации.

- Дальнейшие наши действия очень простые. Завтра мы подаем иск в первую инстанцию – это областной суд. Зависит все от решения областного суда. Мы двигаемся дальше - либо в верховный суд, либо в конституционный. То, что мы будем эти пункты оспаривать – это однозначно. Мы будем оспаривать не действие комиссии, а постановление Горсовета, - сказал Виктор Жарков.


Источник: ИА "Город55"

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