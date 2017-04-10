Эвакуация жильцов из горящей пятиэтажки, на месте 20 спасателей

Благодаря быстрой и слаженной работе омских огнеборцев пожар в квартире на втором этаже многоэтажного дома в Октябрьском округе не принес человеческих жертв.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной пожарно-спасательной охраны 8 апреля в 14:11, по данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС в составе 20 человек и 5 пожарно-спасательных единиц техники. Кроме этого, работали 3 звена газодымовой защиты.
Кстати, именно звеньями ГДЗС был спасен мужчина 1948 года рождения. Также, отмечается, что самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 6 человек.
Результатом пожара стало повреждение внутренней отделки стен в комнате, мебели и вещей на площади 20 квадратных метров. Также закопчены стены во всей квартире.
Ликвидация открытого огня – в течение 9 минут, полная ликвидация – 17 минут.
Назначена и проводится проверка: будут установлены все причины и обстоятельства возгорания, сумма причиненного материального ущерба.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»