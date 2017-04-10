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Эвакуация жильцов из горящей пятиэтажки, на месте 20 спасателей

10 апреля 2017, 09:46
Происшествие в Октябрьском округе.

Благодаря быстрой и слаженной работе омских огнеборцев пожар в квартире на втором этаже многоэтажного дома в Октябрьском округе не принес человеческих жертв.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной пожарно-спасательной охраны 8 апреля в 14:11, по данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС в составе 20 человек и 5 пожарно-спасательных единиц техники. Кроме этого, работали 3 звена газодымовой защиты.

Кстати, именно звеньями ГДЗС был спасен мужчина 1948 года рождения. Также, отмечается, что самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 6 человек.

Результатом пожара стало повреждение внутренней отделки стен в комнате, мебели и вещей на площади 20 квадратных метров. Также закопчены стены во всей квартире.

Ликвидация открытого огня – в течение 9 минут, полная ликвидация – 17 минут.

Назначена и проводится проверка: будут установлены все причины и обстоятельства возгорания, сумма причиненного материального ущерба.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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