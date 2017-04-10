Банда вымогателей, отобравшая у омичей 5,5 млн, пойдет под суд

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в по уголовному делу в отношении Алексея Говорухина, Евгения Самлайкина, Андрея Крущука и Алексея Папанова, который в зависимости от степени участия и роли обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (совершенная организованной группой кража), п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ (совершенное организованной группой вымогательство), п.п. «а», «б» ч.4 ст.162 УК РФ (совершенный организованной группой рабой в особо крупном размере).
Согласно мнению следствия, в мае 2016 года Говорухин, который был ранее судим за совершение тяжкого преступления, предложил Крущуку и Папанову создать для совершения разбойных нападений и вымогательства у занимающихся нелегальным бизнесом граждан организованную группу, впоследствии к ним присоединился Самлайкин.
Участники планировали деяния, отслеживая перемещения жертв, затем внезапно нападая на них с использованием травматического пистолета. Так, данные лица в июле 2016 года, зная, что у гражданина будет при себе крупная сумма, напали на него у офисного здания. У потерпевшего злоумышленники под угрозой расправы похитили более 2,3 млн рублей.
В сентябре 2016 года фигуранты узнали, что занимающийся перевозкой наличных денег гражданин будет иметь при себе крупную сумму. Злоумышленники, установив адрес его проживания, организовали засаду и напали на потерпевшего в вечернее время, когда он возвращался домой, произведя 8 выстрелов из травматического пистолета и причинив огнестрельное ранение, похитили 2,8 млн рублей.
В других случаях под угрозой применения насилия фигуранты вымогали у граждан деньги, а после отказа забирали у них автомобили, которые в дальнейшем реализовывали.
По мнению следствия, злоумышленники у четырех граждан похитили деньги и имущество на сумму более 5,5 млн рублей. Вину в совершении преступлений они не признали, а также не приняли мер по погашению причиненного ущерба.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Омска после вручения копии обвинительного заключения фигурантам.
По материалам пресс-службы Генпрокуратуры РФ
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Источник: ИА «Город55»