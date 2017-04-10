Банда вымогателей, отобравшая у омичей 5,5 млн, пойдет под суд

Участники планировали деяния, отслеживая перемещения жертв, затем внезапно нападая на них с использованием травматического пистолета. Так, данные лица в июле 2016 года, зная, что у гражданина будет при себе крупная сумма, напали на него у офисного здания. У потерпевшего злоумышленники под угрозой расправы похитили более 2,3 млн рублей.