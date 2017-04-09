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Кадровые перестановки в облправительстве

9 апреля 2017, 12:23
Решение согласованно.

Министр промышленности Омской области покидает правительство по состоянию здоровья, сообщает 12 Канал.

Как отмечается, решение уже согласованно с главой региона, что подтверждено в пресс-службе Назарова.


Виктор Белов стал главой минпрома области в марте 2015 года – до этого он был первым заместителем министра промышленной политики, транспорта и связи, позже – замминистра промышленной политики, связи и инновационных технологий. До того как возглавить минпром, Белов почти год отслужил в должности замминистра экономики.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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