Кадровые перестановки в облправительстве



Виктор Белов стал главой минпрома области в марте 2015 года – до этого он был первым заместителем министра промышленной политики, транспорта и связи, позже – замминистра промышленной политики, связи и инновационных технологий. До того как возглавить минпром, Белов почти год отслужил в должности замминистра экономики.