Омич после погони задержал водителя, ехавшего по кривой, видео

Омичу, сообщившему о нетрезвом водителе в полицию, руководство Госавтоинспекции выражает благодарность. Граждан ГИБДД призывает к бдительности на дорогах и обращаться внимание на движущихся рядом водителей. Если имеются основания полагать, что человек за рулем находится в состоянии опьянения, то об этом следует сообщить в полицию. Подобный звонок может спасти чью-либо жизнь.