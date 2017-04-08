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Омич после погони задержал водителя, ехавшего по кривой, видео

8 апреля 2017, 12:29
Проявление гражданской позиции.

В Госавтоинспекцию около 19:45 часов 6 апреля поступил звонок от гражданина, который сообщил, что им задержан водитель автомобиля Nissan, находящийся в нетрезвом состоянии.

На указанное место был направлен ближайший экипаж ДПС. Инспекторы установили, что у мужчины 1974 года рождения, управлявшего автомобилем Nissan, действительно имелись признаки опьянения. Для того чтобы он не причинил вреда себе и окружающим, на него были надеты наручники.

По данным ГИБДД, данный водитель 6 раз находился в состоянии опьянения, когда его останавливали полицейские. Общий срок лишения права управлять автомобилем за допущенные им правонарушения составил 18 месяцев.

В отношении водителя автомобиля Nissan более месяца было возбуждено уголовное дело из-за его отказа проходить медицинское освидетельствование. В настоящее время в связи с повторным управлением машиной в нетрезвом виде будет решаться вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

Омичу, сообщившему о нетрезвом водителе в полицию, руководство Госавтоинспекции выражает благодарность. Граждан ГИБДД призывает к бдительности на дорогах и обращаться внимание на движущихся рядом водителей. Если имеются основания полагать, что человек за рулем находится в состоянии опьянения, то об этом следует сообщить в полицию. Подобный звонок может спасти чью-либо жизнь.






По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: скриншот с видео


Источник: ИА «Город55»

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