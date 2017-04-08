Нас не запугать: в Омске прошел многотысячный митинг против терроризма

В резолюции митинга говорится следующее: «Мы скорбим о погибших, выражаем поддержку пострадавшим и членам их семей. Мы не скрываем чувства негодования и презрения к тем, кто встал на путь террора, кто цинично одурманивает легковерных людей, отправляя их на смерть за лживые идеалы. Мы осуждаем любые экстремистские идеи и действия, направленные на разрушение сложившейся дружбы между народами России и подрыв единства многонационального российского народа. Мы единодушно поддерживаем и разделяем усилия Президента и Правительства России, направленные на пресечение распространения терроризма во всем мире, обеспечение безопасности наших граждан, повышение боеготовности российских вооружённых сил и правоохранительных органов».