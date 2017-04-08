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Нас не запугать: в Омске прошел многотысячный митинг против терроризма

8 апреля 2017, 18:34
Общегражданская акция.

Сегодня, 8 апреля, на площади у библиотеки имени А.С. Пушкина прошел многотысячный общегражданский митинг «Вместе против террора» в память о погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Организатором акции выступил Омский областной студенческий отряд.


Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на митинг пришли более 3 тысяч человек: рабочие, служащие, представители политических партий и общественных организаций, студенты, молодежь, ветераны. Митинг начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.


Люди стояли с плакатами: «Единство страны – победа над терроризмом», «Терроризм угроза обществу», «Мы за мир», «Террору нет», «Нас не запугать». Участники митинга выразили соболезнование родственникам погибших в санкт-петербургском метрополитене, призвали россиян сплотиться, быть едиными и неравнодушными.

В резолюции митинга говорится следующее: «Мы скорбим о погибших, выражаем поддержку пострадавшим и членам их семей. Мы не скрываем чувства негодования и презрения к тем, кто встал на путь террора, кто цинично одурманивает легковерных людей, отправляя их на смерть за лживые идеалы. Мы осуждаем любые экстремистские идеи и действия, направленные на разрушение сложившейся дружбы между народами России и подрыв единства многонационального российского народа. Мы единодушно поддерживаем и разделяем усилия Президента и Правительства России, направленные на пресечение распространения терроризма во всем мире, обеспечение безопасности наших граждан, повышение боеготовности российских вооружённых сил и правоохранительных органов».







Фото: Андрей Кутузов

Источник: ИА «Город55»

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