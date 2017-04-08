Гол омского футболиста вывел клуб в финал Кубка России

Накануне в Екатеринбурге прошел второй полуфинальный матч Кубка России по футболу сезона 2016/2017 годов. Местный «Урал», с 2013 года выступающий в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), встречался с казанским «Рубином», который в числе сильнейших играет уже с 2002 года. В составе уральской дружины все 90 минут провел воспитанник омского футбола, брат экс-президента «Иртыша» Сергея Новикова Александр, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.



Примечательно, что в турнирной таблице премьер-лиги «Урал» и «Рубин» соседствуют друг с другом. Правда, успешным это соседство не назовешь – казанцы находятся на 10-м месте с 27 очками в активе, а уральцы на 11-м (23 балла).



Другое дело – Кубок России, где обе команды дошли до полуфинала и находились в шаге от решающего матча. Но если для «Урала» такой результат выглядел довольно неожиданным, а оттого и более радостным, то для «Рубина» (двукратного чемпиона страны, двукратного бронзового призера чемпионата и обладателя Кубка России-2012) вполне предсказуемым, ведь ставка в итоге из-за неудачно складывающегося чемпионата (до еврокубковой зоны 17 очков) была сделана именно на кубковый турнир. Ведь только обладатель трофея получает шанс выступить в Лиге Европы.



Что касается самого матча, то хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте встречи, благодаря точному удару Владимира Ильина. На 31-й минуте счет сравнял игрок «Рубина» Жонатас. Незадолго до перерыва гости и вовсе могли выйти вперед, но все тот же Жонатас не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Победу же екатеринбургской команде после углового принес уроженец Омска Александр Новиков, отличившийся на 59-й минуте. Причем, для Александра этот гол стал первым в сезоне.



И таким важным: «Урал» впервые пробился в финал Кубка России, где сыграет с более искушенной в этом плане командой – московским «Локомотивом» (победил «Уфу» 1:0). «Железнодорожники» являются одними из самых титулованных коллективов: на их счету 6 трофеев и один финал. Решающий поединок пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.



«Приятно, что выиграли и вошли в историю клуба, - признался Александр Новиков пресс-службе уральского клуба. - Для нас был очень важный матч. Естественно, главное, что удалось победить. Тренеру не надо было особенно нас настраивать перед игрой, поскольку все понимали важность матча для команды и города. На предматчевой установке нас тоже особенно не накачивали, чтобы не вышли на поле слишком зажатыми. Все было в штатном режиме. После пропущенного гола и пенальти в наши ворота упаднических настроений не возникло. Играть оставалось достаточно времени, поэтому все верили в себя и в команду. Мой гол? Мы постоянно работаем над стандартами. Так получилось, что мяч попал в мою зону. Конечно же, испытываю радостные эмоции по этому поводу. Буду ли я проставляться перед командой за победный гол? Посмотрим, потому что сейчас у нас важный отрезок в чемпионате и радоваться особенно некогда. Обычно, тот, кто проставляется, приносит торт, и все вместе пьем чай».