С 8.04 штрафы за наклейки и надеть шлем, если нет подушки безопасности

Уже завтра, 8 апреля, вступят в силу поправки, внесенные в Правила дорожного движения, согласно которым автомобилистам со стажем вождения менее 2-х лет будет запрещена буксировка транспортных средств. Кроме того, владельцев шипованной резины и начинающих водителей обяжут разместить на заднем стекле соответствующие опознавательные знаки.
Сегодня в социальных сетях водители взволнованно обсуждают «что же будет завтра». Наклеек «Шипы» в специализированных магазинах Омска уже не найти:
«Эти наклейки нигде не купишь, буду рисовать сам»
«Вчера везде искали, нигде этого знака нет!»
«В Омске наклейки «Шипы» можно найти только у «перекупов», которые торгуют ими, как тюльпанами. Цена за одну штуку – 50 рублей».
Ситуацию с наклейками редакции ИА «Город55» прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Омской области:
«В данном случае есть несколько советов: первый из них – переобуться в летнюю резину, тем более, что 10-дневный прогноз погоды это позволяет сделать уже сегодня. Во-вторых, в городе Омске есть достаточно много автомагазинов, где можно купить данные наклейки. Если гражданин сходил в один магазин, и там их не оказалось, то можно пойти в другой и купить их там. Наши уважаемые участники дорожного движения забывают, что эта ответственность ложится именно на них. Если раньше мы не могли привлечь к ответственности водителя за отсутствие соответствующей наклейки, то теперь это право закреплено законом. Мы не видим ничего страшного в том, что если сегодня автовладельцы не купили наклейку. Это можно сделать завтра и послезавтра. Первые два-три дня в любом случае инспекторы ГИБДД будут проводить профилактическую работу, разъясняя, что это необходимо: либо нужно привести колеса в соответствие, либо нужно купить наклейку и наклеить»
Параллельно с этой темой, омичи поднимают другую, связанную с предыдущей. Так, в программе для общения WhatsApp жители города активно обмениваются сообщениями, содержащими так называемый «приказ №777 от 28 марта 2017 года за подписью министра, генерала полиции России В. Колокольцева».
Согласно этому приказу, с 10 апреля все водители автомашин, необорудованными подушками безопасности, за пределами населенных пунктов, «обязаны надевать защитный шлем на голову».
По этому поводу в отделе пропаганды Госавтоинспекции пояснили следующее:
«Данный приказ во всех средствах массовой информации был размещен 1 апреля. Как вы думаете, это серьезно? Не надо обращать на это внимание! Эта информация появилась только 1 апреля и больше не распространяется. Все законодательные акты, которые принимаются на уровне руководителя МВД, имеются на правовых порталах».
Источник: ИА "Город55"