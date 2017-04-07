С 8.04 штрафы за наклейки и надеть шлем, если нет подушки безопасности

«В данном случае есть несколько советов: первый из них – переобуться в летнюю резину, тем более, что 10-дневный прогноз погоды это позволяет сделать уже сегодня. Во-вторых, в городе Омске есть достаточно много автомагазинов, где можно купить данные наклейки. Если гражданин сходил в один магазин, и там их не оказалось, то можно пойти в другой и купить их там. Наши уважаемые участники дорожного движения забывают, что эта ответственность ложится именно на них. Если раньше мы не могли привлечь к ответственности водителя за отсутствие соответствующей наклейки, то теперь это право закреплено законом. Мы не видим ничего страшного в том, что если сегодня автовладельцы не купили наклейку. Это можно сделать завтра и послезавтра. Первые два-три дня в любом случае инспекторы ГИБДД будут проводить профилактическую работу, разъясняя, что это необходимо: либо нужно привести колеса в соответствие, либо нужно купить наклейку и наклеить»