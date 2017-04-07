Планы нового мэра Омска: запуск метро, снег не вывозить, а плавить

Сегодня, 7 апреля, Городской совет опубликовал программы претендентов на должность мэра Омска. В свободном доступе выложены планы зарегистрированных кандидатов. Напомним, 6 апреля конкурсный отбор прошли всего 12 человек, из 23 подавших заявление.
Зарегистрированными кандидатами названы: Игорь Антропенко, Станислав Гребенщиков, Александр Бекишев, Антон Берендеев, Денис Качуровский, Игорь Козловский, Владимир Куприянов, Игорь Рыбаков, Андрей Рягузов, Сергей Суменков, Артем Тарасов и Виктор Чередов.
Один из ключевых пунктов в программе каждого кандидата на должность мэра – транспорт и разбитые дороги в городе. Решение этих проблем претенденты видят по-разному. Далее мы приводим выдержки из программ некоторых кандидатов.
Так, Игорь Антропенко предлагает инициировать правовое закрепление финансовых источников (увеличить нормативы отчислений из дорожного фонда до 5% для областного центра) для ремонта дорог, поскольку дорожная инфраструктура требует серьезных инвестиций.
Слияние муниципального и частного пассажироизвоза в единый организм и продолжение строительства метро, считает своей главной задачей Александр Бекишев.
Антон Берендеев хочет внедрить систему интеллектуального управления дорожным движением, инициировать программу строительства дорог в частном секторе на условиях софинансирования физическими лицами, перейти от вывоза снега на полигоны – к организации плавильных пунктов.
Станислав Гребенщиков считает, что проблема ремонта и строительства дорог в Омске сдвинулась с мертвой точки и финансирование в последующие годы не уменьшится. Но встает вопрос качества ремонта. Также Гребенщиков полагает, что необходимо найти паритет между муниципальным и частным пассажирским транспортом, разработать схему транспортного обслуживания и установить долгосрочные правила работы муниципальных и частных транспортных компаний.
Поэтапно повысить стоимость проезда до 30 рублей у частников и 25 рублей в муниципальном пассажирском транспорте, создать новый трамвайный маршрут от остановки «Стрельникова» до «ПО Полет», сократить льготные категории граждан, имеющих право на бесплатный проезд, предлагает Денис Качуровский.
Игорь Козловский уверен, что такому крупному мегаполису, как Омск, необходим метрополитен. Не обойтись в городе и без новой модели автобусных перевозок.
Владимир Куприянов предлагает в первую очередь провести инвентаризацию городских дорог, контролировать ремонтные работы дорожного покрытия с привлечением общественности, проанализировать состояние городских ливневых канализаций, провести аудит состояния междворовых проездов и составить дорожную карту ремонта.
Решить транспортные проблемы Омска, в том числе путем запуска наземно-подземного легкорельсового скоростного трамвая, рассчитывает Игорь Рыбаков.
Андрей Рягузов перечисляет задачи, которые необходимо решить (восстановление дорог, строительство новых магистралей и придомовых дорог), но не сообщает, как эти проблемы будут решаться.
Сергей Суменков предлагает разработать и создать систему ответственности, при которой обслуживанием и ремонтом всех транспортных и уличных муниципальных сетей должны заниматься ДРСУ.
Для качественного ремонт омских дорог, необходимо привлекать компании, рабочий персонал которых оформлен по трудовому закону РФ, чтобы была белая зарплата и отчисления на пенсию, уверен Артем Тарасов.
Источник: ИА "Город55"