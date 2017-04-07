Планы нового мэра Омска: запуск метро, снег не вывозить, а плавить

Станислав Гребенщиков считает, что проблема ремонта и строительства дорог в Омске сдвинулась с мертвой точки и финансирование в последующие годы не уменьшится. Но встает вопрос качества ремонта. Также Гребенщиков полагает, что необходимо найти паритет между муниципальным и частным пассажирским транспортом, разработать схему транспортного обслуживания и установить долгосрочные правила работы муниципальных и частных транспортных компаний.