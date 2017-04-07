Омичке, которая избила и выгнала на мороз сына, дали 18 тыс штрафа

Напомним, 14 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на сына сначала избила его, а потом выгнала на улицу – в помещение неотапливаемой веранды и закрыла за собой дверь на крючок. 14-летний мальчик без верхней одежды и обуви простоял в течение часа на холоде, только потом обратился за помощью к соседке, где и переночевал. На следующий день женщина отвезла его в больницу, где врачи диагностировали: отморожение пальцев обеих стоп 1 степени и телесные повреждения.