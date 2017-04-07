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Омичке, которая избила и выгнала на мороз сына, дали 18 тыс штрафа

7 апреля 2017, 11:19
Приговор суда.

В Муромцево, в зале заседания районного суда, зачитали приговор 36-летней женщине, которая оставила на морозе своего сына – она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 и 115 частью 1 Уголовного кодекса России.

Напомним, 14 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на сына сначала избила его, а потом выгнала на улицу – в помещение неотапливаемой веранды и закрыла за собой дверь на крючок. 14-летний мальчик без верхней одежды и обуви простоял в течение часа на холоде, только потом обратился за помощью к соседке, где и переночевал. На следующий день женщина отвезла его в больницу, где врачи диагностировали: отморожение пальцев обеих стоп 1 степени и телесные повреждения.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела прокуратура Муромцевского района внесла представление председателю Комиссии по делам несовершеннолетних, а также начальнику ОМВД с требованием устранить нарушения законодательства, направленного на защиту детей, которые находятся в социально опасном положении, и на предупреждение преступления, совершенных в отношении них. В результате – к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица.

Пострадавший ребенок в настоящее время помещен в КУ «Петропавловский детский дом», кроме этого, решается вопрос об ограничении матери в родительских правах.

Обвиняемая признал вину в полном объеме, Муромцевский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, районная прокуратуру решает вопрос о его оспаривании в связи с мягкостью наказания.


Ранее:

По матриалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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