Омичей защитит от террористов аппаратный комплекс за 1 миллиард рублей

- Наша цель в рамках АПК «Безопасный город» объединить имеющиеся системы, камеры, датчики, оборудование. Что-то достроить, что-то модернизировать. Некоторые системы оповещения устарели, мы их хотим усовершенствовать. Эта система АПК у нас есть и была, но разрозненная. Камеры на улицах вы видите, комплексы фотофиксации, системы мониторинга. Есть датчики у разных структур – у Гидромета, у пожарных. Структуры по-разному используют эти данные. Мы хотим, чтобы была возможность использовать сведения одного ведомства – всеми ведомствами, - рассказал, начальник отдела развития специальных технических средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления региональной безопасности Сергей Махорин.