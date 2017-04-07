Омичей защитит от террористов аппаратный комплекс за 1 миллиард рублей

Ранее, напомним, пресс-служба областного правительства сообщила, что «в омских парках и скверах с целью противодействия терроризму
Редакция информационного агентства «Город55» выяснила, что реализация АПК «Безопасный город» ведется в Омском регионе, начиная с прошлого года. Открытый конкурс на выполнение работ выиграла 31 октября 2015 года компания Ростелеком. Координатором является МЧС. Проект рассчитан до 2020 года. Стоимость – 989,7 миллионов рублей. Финансирование идет из областного бюджета.
- Наша цель в рамках АПК «Безопасный город» объединить имеющиеся системы, камеры, датчики, оборудование. Что-то достроить, что-то модернизировать. Некоторые системы оповещения устарели, мы их хотим усовершенствовать. Эта система АПК у нас есть и была, но разрозненная. Камеры на улицах вы видите, комплексы фотофиксации, системы мониторинга. Есть датчики у разных структур – у Гидромета, у пожарных. Структуры по-разному используют эти данные. Мы хотим, чтобы была возможность использовать сведения одного ведомства – всеми ведомствами, - рассказал, начальник отдела развития специальных технических средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления региональной безопасности Сергей Махорин.
В рамках строительства регионального блока АПК сегодня в Омске строится региональный центр обработки данных, куда планируется завести весь видеопоток со всех ведомственных камер. Туда же будет поступать оперативная и мониторинговая информация.
Кроме того, идут работы по развитию единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Омске и муниципалитетах и созданию Системы-112, единого номера вызова оперативных служб. В качестве пилотных площадок для отработки техники определены 7 ЕДДС: Исилькульский, Калачинский, Муромцевский, Омский, Таврический, Тарский, Черлакский.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"