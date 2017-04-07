Нападение на бригаду скорой помощи снова произошло в Омске

Инцидент произошел 7 апреля рано утром на улице Радищева в Омске. Бригаду скорой помощи вызвала 63-летняя пенсионерка, которая чувствовала себя плохо. Однако, приехавшие по вызову медики не смогли попасть в квартиру к больной – проход перегородил ее нетрезвый, весьма агрессивно настроенный сын.