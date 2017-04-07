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Нападение на бригаду скорой помощи снова произошло в Омске

7 апреля 2017, 14:34
Сработала тревожная кнопка.

Инцидент произошел 7 апреля рано утром на улице Радищева в Омске. Бригаду скорой помощи вызвала 63-летняя пенсионерка, которая чувствовала себя плохо. Однако, приехавшие по вызову медики не смогли попасть в квартиру к больной – проход перегородил ее нетрезвый, весьма агрессивно настроенный сын.

В связи с этим, медики не решились пройти к пациенту, а вернулись в карету и вызвали посредством кнопки тревожной сигнализации сотрудников УВО Росгвардии.

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда бойцы вошли в квартиру, буянивший мужчина упокоился. Росгвардейцы отвели его в соседнюю комнату, тем самым дав возможность медицинским работникам беспрепятственно осмотреть пациентку и оказать ей помощь.


По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области
Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"


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