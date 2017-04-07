На Левобережье горящий BMW врезался в пожарную машину

На момент прибытия пожарных из под капота автомобиля шел дым, было повреждено оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие кузова. Позднее обнаружение возгорания и не своевременное сообщение о нем в пожарную охрану стало причиной развития воспламенения.