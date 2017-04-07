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На Левобережье горящий BMW врезался в пожарную машину

7 апреля 2017, 09:15
Происшествие на парковке.

На парковке одного из жилых домов на Левобережье произошел пожар, загорелся автомобиль марки BMW 1992 года выпуска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.

На момент прибытия пожарных из под капота автомобиля шел дым, было повреждено оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие кузова. Позднее обнаружение возгорания и не своевременное сообщение о нем в пожарную охрану стало причиной развития воспламенения.

Открытое горение было устранено за 2 минуты, полностью пожар был ликвидирован за 3 минуты. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.


Очевидцы, опубликовавшие фото- и видеоматериалы с места происшествия, сообщают, что во время тушения этого пожара произошло небольшое ДТП: автомобиль BMW, откатившись, врезался в машину пожарной охраны.


Фото: vk.com/aomsk и vk.com/regik55


Источник: ИА «Город55»

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