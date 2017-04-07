На Левобережье горящий BMW врезался в пожарную машину

На парковке одного из жилых домов на Левобережье произошел пожар, загорелся автомобиль марки BMW 1992 года выпуска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.
На момент прибытия пожарных из под капота автомобиля шел дым, было повреждено оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие кузова. Позднее обнаружение возгорания и не своевременное сообщение о нем в пожарную охрану стало причиной развития воспламенения.
Открытое горение было устранено за 2 минуты, полностью пожар был ликвидирован за 3 минуты. На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Очевидцы, опубликовавшие фото- и видеоматериалы с места происшествия, сообщают, что во время тушения этого пожара произошло небольшое ДТП: автомобиль BMW, откатившись, врезался в машину пожарной охраны.
Фото: vk.com/aomsk и vk.com/regik55
Источник: ИА «Город55»