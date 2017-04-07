На благоустройство омских парков направлено 2 миллиона рублей

В настоящий момент ведется проверка документов на соответствие требованиям конкурса; результаты объявят на следующей неделе. Предполагается, что победители конкурса перед реализацией проекта проведут серию общественных обсуждений с участием местных жителей. Принять решение о благоустройстве и определить перечень работ необходимо к 1 июня, а спустя месяц – утвердить дизайн-проекты парковых зон. Завершение работ запланировано в срок до 1 октября текущего года.