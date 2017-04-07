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На благоустройство омских парков направлено 2 миллиона рублей

7 апреля 2017, 10:17
Работы планируется вести до октября.

На получение средств на благоустройство омских парков претендуют пять малых городов региона. На организацию территорий планируется направить два миллиона рублей.

Завершен прием заявок на предоставление субсидий для благоустройства парков в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В конкурсном отборе принимали участие города с численностью населения менее 250 тысяч человек. Всего заявки подали пять городов – Тара, Называевск, Исилькуль, Тюкалинск и Калачинск.

В настоящий момент ведется проверка документов на соответствие требованиям конкурса; результаты объявят на следующей неделе. Предполагается, что победители конкурса перед реализацией проекта проведут серию общественных обсуждений с участием местных жителей. Принять решение о благоустройстве и определить перечень работ необходимо к 1 июня, а спустя месяц – утвердить дизайн-проекты парковых зон. Завершение работ запланировано в срок до 1 октября текущего года.

Всего на благоустройство омских парков направят два миллиона, из которых 1,6 миллиона – из федерального бюджета, а 400 тысяч – из областного. Софинансирование муниципалитетов достигнет 4% и более.

Фото: иллюстрация

Источник: "Город55"

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