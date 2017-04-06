Звезды кинематографа проведут пять дней в Омске

Известен состав жюри конкурсных программ кинофестиваля дебютов «Движение», который пройдет 25-29 апреля в Омске. Работу представителей жюри в секции «Движение. Вперед» (полнометражные фильмы) возглавит режиссер Алексей Попогребский, секцию «Движение. Начало» (короткий метр) члены жюри оценят под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а работу жюри на документальном конкурсе «Движение. Жизнь» (неигровое кино) возглавит режиссер Алексей Федорченко.
Совместно с Попогребским будут работать актриса Анна Михалкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, оператор Алишер Хамидходжаев, а также гендиректор «ТВ-3» и заместитель генпродюсера «ТНТ» Валерий Федорович. На счету последнего производство таких сериалов, как «Измены», «Озабоченные», «Пьяная фирма».
Сам Алексей Попогребский – участник Берлинского кинофестиваля и победитель «Кинотавра» - в последнее время работает в сериальном жанре, преподает в Московской школе кино. Дебютную полнометражную работу «Коктебель» снял в соавторстве с Борисом Хлебниковым. Позднее создал самостоятельную картину «Простые вещи» с Сергеем Пускепалисом и Леонидом Броневым, которая в 2007 году победила на «Кинотавре». В 2010 году на Берлинском кинофестивале представлена картина «Как я провел этим летом» с Пускепалисом и Добрыгиным в главных ролях. Этой весной на телеканале «Россия-1» ожидается выход сериала «Оптимисты» авторства Попогребского.
Программу короткого метра, совместно с Сабиной Еремеевой, оценят актриса Кристина Бабушкина («Однажды», «Духless 2»), актер Егор Корешков («Горько!», «Зимний путь», «Братья Ч»), режиссер Роман Прыгунов («Индиго», «Духless», «Духless 2»), оператор фильмов «Притяжение» и «Холодный фронт» Михаил Хасая.
«Короткометражный конкурс, очень сильный в этом году, будет оценивать жюри под руководством одного из лучших современных российских продюсеров Сабины Еремеевой. Сабина работала с ведущими нашими режиссерами - Анной Меликян, Светланой Проскуриной, Кириллом Серебренниковым, в ее резюме и знаменитый альманах короткометражек «Короткое замыкание», восемь лет назад представлявший новую волну российского кино на Венецианском кинофестивале», комментирует программный директор фестиваля Стас Тыркин.
В жюри конкурса документальных фильмов «Движение. Жизнь» также вошли режиссер Александр Расторгуев («Дикий, дикий пляж», «Я тебя люблю») продюсер Юлия Мишкинене («Шультес», «Охотник», «Интимные места», «Салют-7»), актриса Ольга Сутулова («Зал ожидания», «Нирвана») и кинокритик Лариса Малюкова.
Руководитель конкурса – Алексей Федорченко, «пожалуй, самый самобытный режиссер отечественного кино. …Мало кто знает, что автор знаменитых игровых картин «Овсянки» и «Ангелы революции» столь же интересно работает в документальном жанре», отмечает кинокритик Стас Тыркин. Добавим, в 2010 году в Венеции картина Федорченко «Овсянки» получила награду за лучшую операторскую работу и приз ФИПРЕССИ.
Пятый год президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральным продюсером – Полина Зуева, программным директором – кинокритик Стас Тыркин.
Напомним, в 2016 году на открытии фестиваля на «красной дорожке» присутствовали Валерий Тодоровский, Максим Виторган, Яна Троянова, Наталья Мещанинова, Эдуард Мошкович, Артур Бесчастный, Борис Гуц, Дарья Чаруша, Равшана Куркова, Виктория Толстоганова, Екатерина Шпица и другие известные российские деятели кинематорграфа. Призеры омского кинофестиваля успешно работают в отечественном кино, многие картины, представленные здесь, имеют дальнейшую удачную фестивальную судьбу.