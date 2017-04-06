Звезды кинематографа проведут пять дней в Омске



Сам Алексей Попогребский – участник Берлинского кинофестиваля и победитель «Кинотавра» - в последнее время работает в сериальном жанре, преподает в Московской школе кино. Дебютную полнометражную работу «Коктебель» снял в соавторстве с Борисом Хлебниковым. Позднее создал самостоятельную картину «Простые вещи» с Сергеем Пускепалисом и Леонидом Броневым, которая в 2007 году победила на «Кинотавре». В 2010 году на Берлинском кинофестивале представлена картина «Как я провел этим летом» с Пускепалисом и Добрыгиным в главных ролях. Этой весной на телеканале «Россия-1» ожидается выход сериала «Оптимисты» авторства Попогребского.