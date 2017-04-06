В Омске хотят вернуть прямые выборы мэра

Как стало известно, первый раз общественник подал документы еще в феврале, но тогда ходатайство Избиркомом было отклонено. В документах не хватало одной подписи. 20 марта он обратился повторно, с полным пакетом документов. И 31 марта на заседании Избиркома было принято решение направить ходатайство на рассмотрение в Заксобрание Омской области.