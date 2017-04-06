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В Омске хотят вернуть прямые выборы мэра

6 апреля 2017, 19:07
Общественная инициатива.

Региональный Избирком передал на рассмотрение в Заксобрание ходатайство омского общественника Игоря Басова о проведении референдума по возвращению прямых выборов глав районов и мэра Омска.

Как стало известно, первый раз общественник подал документы еще в феврале, но тогда ходатайство Избиркомом было отклонено. В документах не хватало одной подписи. 20 марта он обратился повторно, с полным пакетом документов. И 31 марта на заседании Избиркома было принято решение направить ходатайство на рассмотрение в Заксобрание Омской области.

- Избирком не анализирует вопросы, которые выносятся на референдум, мы оцениваем состав и оформление документов. Анализ вопросов по существу, на предмет соответствия законодательству, это уже прерогатива Заксобрания, - отметили в региональной Избирательной комиссии.

Добавим, что теперь до 20 апреля депутаты Заксобрания должны вынести свое заключение о возможности проведение референдума о возвращении прямых выборов глав районов и городов. Предварительно вопрос будет рассмотрен на комитете по законодательству и местному самоуправлению областного парламента.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Политика#Город
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