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Полицейский, избивший мужчину в камере, осужден условно

6 апреля 2017, 13:06
Решение суда.

Знаменским районным судом Омской области вынесен приговор уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ)

Уголовное дело было возбуждено по материалам УСБ УМВД России по Омской области в отношении экс-полицейского (кинолога) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Знаменскому району 28-летнего Алексея Домрачева и двух его коллег.

Установлено: 7 апреля 2016 года в утреннее время сотрудник, являющийся помощником оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Знаменскому району, поместил нетрезвого гражданина в камеру для административно-задержанных при отсутствии для этого достаточных оснований, а после нанес ему побои. Затем местный житель был обездвижен: его руки просунули через прутья камеры и надели на них наручники.

Алексей Домрачев с другим оперативным дежурным, нанеся несколько ударов ногами, причинили потерпевшему побои и нравственные страдания. Для сокрытия факта причинения телесных повреждений полицейские удалили видеозапись с противоправными действиями, но впоследствии ее удалось восстановить.

По итогам служебной проверки, проведенной УМВД России по Омской области, они были уволены из органов внутренних дел за совершение порочащего честь и достоинство сотрудника полиции поступка. Вину в совершении преступления Домрачев не признал.

Знаменский районный суд Омской области назначил Алексею Домрачеву наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 1 год. Уголовное дело, возбужденное в отношении его коллег, в настоящее время рассматривается.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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