Полицейский, избивший мужчину в камере, осужден условно

Установлено: 7 апреля 2016 года в утреннее время сотрудник, являющийся помощником оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Знаменскому району, поместил нетрезвого гражданина в камеру для административно-задержанных при отсутствии для этого достаточных оснований, а после нанес ему побои. Затем местный житель был обездвижен: его руки просунули через прутья камеры и надели на них наручники.