Поезд с военной техникой прибудет в Омск

В преддверии 72-годовщины Великой отечественной войны во всей России состоится военно-патриотическая акция «Поезд Победы-2017». Омск, наряду со многими городами страны, примет участие в данной акции, сообщает Омская Губерния.
Отмечается, что в рамках акции запланировано движение 2 агитационных поездов. Так, поезд №1 пройдет по маршруту: Иркутск-Красноярск-Юрга-Новосибирск-Омск-Тюмень-Екатеринбург (отправление со станции Иркутск 29 апреля); поезд №2 - Самара - Уфа - Чебаркуль - Челябинск - Екатеринбург (отправление от ст. Самара 1 мая).
Омичам представится возможность посмотреть образцы техники времен войны, побывать в вагоне-музее и вагоне-сцене. Кроме этого, организаторы акции сообщают, что на станциях по пути следования агитационного поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контаркту, а также медицинский кабинет и общественная приемная.
О точной дате прибытия «Поезда Победы-2017» в наш город будет сообщено дополнительно.
Фото в тексте: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"