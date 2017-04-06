Поезд с военной техникой прибудет в Омск



Омичам представится возможность посмотреть образцы техники времен войны, побывать в вагоне-музее и вагоне-сцене. Кроме этого, организаторы акции сообщают, что на станциях по пути следования агитационного поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контаркту, а также медицинский кабинет и общественная приемная.