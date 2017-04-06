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Подскочивший курс евро пробил психологическую отметку

6 апреля 2017, 18:25
Официальные курсы валют.

Центробанк России установил официальные курсы валют на завтра, 6 апреля. По итогам сегодняшнего дня и доллар, и евро укрепили свои позиции.

Официальный курс доллара на 7 апреля Центробанк России установил на уровне 56,4369 рублей, который днем ранее находился на уровне 55,8950 рублей. Европейскую валюту регулятор повысил на 38,39 копеек до 60,0827 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), рассчитанной по официальным курсам, выросла на 47,41 копейку до 58,0775 рублей.

Нефтяные котировки сегодня на протяжении дня падали, ситуация изменилась около 12 часов дня, когда стоимость «черного золота» марок Brent и WTI пошла вверх.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: investing.com


Источник: ИА «Город55»

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