Нападение на мужчину в центре Омска, телесные повреждения и кража

В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Центрального округа Омска, на которого накануне ночью напал неизвестный на пересечении улиц Багратиона и 2-й Барнаульской.
Пострадавшему были причинены телесные повреждения, также похищен кошелек с мобильным телефоном. Сумма ущерба составил 20 тысяч рублей. Молодому человеку удалось запомнить приметы нападавшего и его одежду.
Сотрудники уголовного розыска, установив личность подозреваемого, задержали ранее судимого 23-летнего за кражи мужчину, который в конце 2016 года освободился из мест лишения свободы.
Следователем установлено, что фигурант посредствам мобильного банка снял с банковской карты потерпевшего 11 тысяч рублей, затем похищенный телефон он продал за 1300 рублей.
По части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный без опасного для здоровья и жизни насилия) возбуждено уголовное дело. За подобное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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Источник: ИА «Город55»