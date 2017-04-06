На Левобережье дотла сгорела иномарка, стоящая в гараже

Накануне в 19:07 в дежурную пожарно-спасательную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля, находящегося в гараже.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС: 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Кроме этого, на пожаре работало 1 звено газодымовой защиты.
Как сообщили информационному агентству «Город55» в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, полностью сгорел автомобиль марки Toyota Corolla 2000 года выпуска.
«Транспортное средство восстановлению не подлежит, гараж не поврежден», - отметили в профильном ведомстве.
Отмечается, что на локализацию открытого пламени у огнеборцов ушло 12 минут (19:19), полная ликвидация в течение 30 минут (19:51).
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»