Омский врач за продажу больничных листов пойдет под суд

Стало известно, что прокурор Омского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-терапевта Лузинской участковой больницы, которая обвиняется в получении взятки (статья 291.2 часть 1 УК России) и служебном подлоге (статья 292 часть 1 УК России). В связи с этим дело передано в районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Ранее: следователями установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года 49-летняя врач-терапевт Лузинской участковой больницы БУЗОО «омская центральная районная больница» получила от 5 обратившихся к ней человек в качестве взяток 7 тысяч рублей за то, что она внесла заведомо ложные сведения в листки нетрудоспособности, являющиеся официальными документами, о том что данные лица имеют заболевания и в связи с этим освобождаются от трудовой деятельности.
Отмечается, что врач полностью признала свою вину.
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Источник: ИА "Город55"