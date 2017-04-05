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Омский врач за продажу больничных листов пойдет под суд

5 апреля 2017, 12:45
За взятку и служебный подлог.

Стало известно, что прокурор Омского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-терапевта Лузинской участковой больницы, которая обвиняется в получении взятки (статья 291.2 часть 1 УК России) и служебном подлоге (статья 292 часть 1 УК России). В связи с этим дело передано в районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Ранее: следователями установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года 49-летняя врач-терапевт Лузинской участковой больницы БУЗОО «омская центральная районная больница» получила от 5 обратившихся к ней человек в качестве взяток 7 тысяч рублей за то, что она внесла заведомо ложные сведения в листки нетрудоспособности, являющиеся официальными документами, о том что данные лица имеют заболевания и в связи с этим освобождаются от трудовой деятельности.

Отмечается, что врач полностью признала свою вину.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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