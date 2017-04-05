Омский врач за продажу больничных листов пойдет под суд

Ранее: следователями установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года 49-летняя врач-терапевт Лузинской участковой больницы БУЗОО «омская центральная районная больница» получила от 5 обратившихся к ней человек в качестве взяток 7 тысяч рублей за то, что она внесла заведомо ложные сведения в листки нетрудоспособности, являющиеся официальными документами, о том что данные лица имеют заболевания и в связи с этим освобождаются от трудовой деятельности.