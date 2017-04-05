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НАК и ФСБ - о якобы «готовящихся в ряде городов России терактах»

5 апреля 2017, 15:29
Официальное сообщение.

Ранее, напомним, в соцсетях неизвестные начали распространять «списки городов», в которых якобы будет проведена серия противоправных действий.


В связи с этим официальный сайт Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации опубликовал следующее сообщение:

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета от имени руководства НАК заявляет:

Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной.


Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.


НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо лож-ной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.»


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Общество
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